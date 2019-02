Migrante muore nel rogo della tendopoli di San Ferdinando

Fiamme nella baraccopoli - muore Migrante : Fiamme nella notte nella baraccopoli di San Ferdinando , in provincia di Gioia Tauro. L'incendio, che ha coinvolto una ventina di baracche, ha provocato la morte di una persona. Sono intervenute sul ...

Nuovo rogo nella tendopoli di San Ferdinando - muore un giovane Migrante : Di Nuovo fiamme e morte nella tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Aldo Diallo, senegalese di 25 anni, è morto nell'incendio scoppiato questa notte tra le tende e le baracche ...

Nuovo rogo nella tendopoli di San Ferdinando - muore un giovane Migrante : Distrutte decine di baracche, ha perso la vita il senegalese Aldo Diallo, 25 anni. A Capodanno un altro incendio e due mesi prima la morte del gambiano 18enne Suruwa Jaithe. La rabbia e la disperazione nella baraccopoli che accoglie centinaia di extracomunitari per la stagione...

Incendio in baraccopoli - muore Migrante : 03.13 Un migrante, pare senegalese, è morto nell'Incendio divampato in nottata nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Tra breve, alle 06:00, a San Ferdinando si terrà una riunione di coordinamento delle forze di polizia. Nella baraccopoli di San Ferdinando vivono centinaia di migranti occupati come braccianti nella raccolta degli agrumi. Nei mesi scorsi vi erano già stati diversi casi di incendi nelle baracche.

Nuovo rogo nella tendopoli di San Ferdinando - muore un Migrante : A Capodanno un altro incendio e due mesi prima la morte del gambiano 18enne Suruwa Jaithe. La rabbia e la disperazione nella baraccopoli che accoglie centinaia di extracomunitari per la stagione degli agrumi

La madre muore a Napoli - colletta per il viaggio del giovane Migrante : Una colletta dei carabinieri ha consentito stamani, all'alba, ad un giovane tunisino - disoccupato e senza neanche un euro in tasca - di partire da Bernalda , Matera, per Napoli per dare l'ultimo ...

Migrante di 14 anni muore in mare con la pagella scolastica cucita addosso : La storia di un giovanissimo Migrante annegato nel 2015 nel Mar Mediterraneo insieme ad altre 1.100 persone: il ragazzino aveva la pagella scolastica cucina nella tasca dei pantaloni.Continua a leggere

Usa - bambino Migrante muore sotto custodia - secondo caso in un mese - : Il piccolo era originario del Guatemala. A metà dicembre un'altra bimba era deceduta per disidratazione stanchezza

Ancona - un giovane Migrante muore dopo essere stato travolto da un tir - : Di origine afghana, si sarebbe aggrappato al mezzo per arrivare in Italia. E' deceduto per le gravi ferite riportate

Ancona - un giovane Migrante muore dopo essere stato travolto da un tir : Ancona, un giovane migrante muore dopo essere stato travolto da un tir Di origine afghana, si sarebbe aggrappato al mezzo per arrivare in Italia. E' deceduto per le gravi ferite riportate Parole chiave:

Usa - bambino Migrante muore sotto custodia - secondo caso in un mese : Usa, bambino migrante muore sotto custodia, secondo caso in un mese Il piccolo era originario del Guatemala. A metà dicembre un'altra bimba era deceduta per disidratazione stanchezza Parole chiave:

Ancona - Migrante muore aggrappato sotto un tir : Un migrante , forse di origine afghana, è deceduto al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona a causa delle gravissime ferite riportate per essere stato travolto dalle ruote di un tir a cui ...

Tenta di arrivare in Italia aggrappato sotto un tir : giovane Migrante muore stritolato dal camion : Un giovane migrante, forse di origine afghana, è deceduto al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona a causa delle gravissime ferite riportate per essere stato travolto dalle ruote di...

Usa - bimba Migrante di 7 anni muore al confine sotto la custodia delle autorità : Una bambina di sette anni è morta mentre era sotto la custodia delle a utorità americane al confine con il Messico . La bimba è deceduta per disidratazione e stanchezza . Lo riporta il Washington Post,...