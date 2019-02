Metro Exodus: Guida alle armi

gamerbrain

: Metro Exodus giocato su PC - infoitscienza : Metro Exodus giocato su PC - WorldnewsCode : Metro Exodus, un adesivo copre il logo di Steam nella Collector's Edition PC - - infoitscienza : Il viaggio di Artyom inizia oggi con il trailer di lancio di Metro Exodus -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Dopo lacreature Mutanti ine in attesa che arrivi sul portale la nostra Recensione, vogliamo parlarvi delleche avrete la possibilità di utilizzare nel corso dell’avventura.diKalash: Buon fucile d’assalto dotato di potenziamenti e supporti vari. Arma ideale per caricatori estesi e mirini personalizzati, è in grado di assumere svariate forme, da una semplice pistola ad una mitragliatrice leggera Revolver: Si tratta di una pistola molto potente ma allo stesso tempo povera di munizioni, può supportare silenziatori ed altre modifiche come l’aggiunta di mirini che la rendono precisa e letale Bulldog: Arma da fuoco più letale del Kalash, maneggevole, precisa e in grado di recare ingenti danni al nemico, purtroppo però ha una cadenza di tiro inferiore Pistola ...