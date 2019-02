Meteo estremo USA dà vita allo spettacolo delle grotte di ghiaccio

Meteo estremo - terremoti - tsunami e vulcani : la protezione civile pianifica la “prima strategia nazionale per la riduzione del rischio” : La definizione di una prima strategia nazionale organica per la riduzione del rischio da disastro e la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi e della capacità di gestione degli stessi. Sono i due obiettivi, con scadenza dicembre 2020, che il Capo Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha sottolineato oggi all’incontro della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio, il forum che raccoglie tutti gli ...

Meteo : depressione nel mar Ionio - nubifragi oggi all'estremo sud - tanto vento altrove : Situazione localmente critica all'estremo sud dove da ieri imperversa un vortice di bassa pressione profondo e molto intenso, che sta innescando forti rovesci e temporali pressocchè continuati sui...

Meteo domani : ciclone nel mar Ionio - ancora maltempo all'estremo sud. Venti forti in arrivo! : Un vortice di bassa pressione piuttosto organizzato si è sviluppato tra il Canale di Sicilia e il basso Ionio e sta causando un guasto del tempo marcato su tutto il sud Italia. Nel corso della...

Meteo Protezione Civile domani : forte maltempo all'estremo Sud - allerta su Sicilia e Calabria : La depressione in atto sull'Italia meridionale persisterà anche nella giornata di domani, con piogge e temporali che interesseranno principalmente Sicilia e Calabria. Per entrambe le regioni è...

Allerta Meteo - violento ciclone in formazione sul mar Jonio : 36 ore di maltempo estremo al Sud - piogge torrenziali e venti impetuosi [MAPPE]

Allerta Meteo - dopo la Sciroccata della Candelora arriva un violento Ciclone sul mar Jonio : scatenerà 48 ore di maltempo estremo al Sud tra Lunedì 4 e Martedì 5 Febbraio

Il Meteo estremo infrange record in tutto il mondo : dal Gennaio più caldo di sempre in Australia alle temperature polari degli USA passando per il Regno Unito : Città americane più fredde dell’Artico, l’inferno in Australia, neve su tutto il Regno Unito. È appena passato un mese del 2019 e i meteorologici stanno già parlando di modelli meteorologici estremi che hanno paralizzato città sparse in tutto il globo. Negli Stati Uniti, nel corso di questa settimana circa 200 milioni di americani hanno subito gli effetti di un’ondata di gelo senza precedenti che ha portato le temperature a -49°C e provocato ...

Allerta Meteo - sarà un Weekend della Candelora di maltempo estremo in tutt’Italia per la Sciroccata d’inizio Febbraio : allarme arancione in 8 Regioni : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, ha innescato un flusso di correnti caldo umide sud-occidentali verso l’Italia, che determineranno piogge diffuse su gran parte del Centro e l’intensificarsi dei venti meridionali sulle Regioni centrali adriatiche e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...