Merkel | Europa non è interessata a rottura relazioni con Russia

Conte e Merkel - per risvegliare l'Europa non basta un caffè : Il World economic forum (Wef) di Davos è un cruciale punto di incontro annuale di personalità politiche ed economiche, collocate tra pubblico e privato, tra mondiale, nazionale e locale, tra propaganda e riflessione, tra visione e routine. Al Forum è stato presentato il World economic outlook (Weo) 2019 del Fondo Monetario Internazionale, sono intervenuti moltissimi leader, fra cui il presidente del Consiglio italiano ...

Macron- Merkel : Europa Cosa Loro Aquisgrana - la rabbia dei Paesi Ue : Il messaggio che arriva da Aquisgrana è chiaro: "Noi siamo noi e voi non siete un c..." Il nuovo accordo firmato da Merkel e Macron fa infuriare gli altri Paesi dell'Unione europea Segui su affaritaliani.it

Merkel e Macron - un patto per l’Europa “È la nostra risposta al populismo” : Un testo senza ambizioni: per alcuni sarebbe soltanto questo il nuovo trattato di cooperazione franco-tedesco. E c’è chi lo liquida come un’iniziativa puramente elettorale, in vista delle Europee di maggio, voluta da due leader così fragili rispetto a solo un anno fa: Angela Merkel, che ha ormai deciso di uscire di scena nell’autunno 2021, ed Emman...