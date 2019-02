MEDICO UCCISO DA MISTERIOSO BATTERIO Padova | Salvatore Albanese | sembrava influenza

MEDICO UCCISO dal cancro - l'ultimo regalo di Lorenzo : “Alla ricerca i soldi raccolti per curarlo” : La morte del 34enne marchigiano non ha fermato la solidarietà degli italiani. Le donazioni infatti continuano ad arrivare. E mentre Ancona si prepara a dargli l'ultimo saluto, si pensa a come destinare i soldi raccolti (oltre 600mila euro). La madre Amalia: "Mi diceva che voleva aiutare chi sta male".Continua a leggere