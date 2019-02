Manchester United | Ferguson torna in panchina per festeggiare il Triplete

Pronostico Chelsea Vs Manchester United - FA Cup 18-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Manchester United, 5^ turno FA Cup, Lunedì 18 Febbraio 2019 ore 20.30Pronostico / FA CUP / Chelsea / Manchester United – Il quinto turno di FA Cup si chiuderà lunedì sera allo Stamford Bridge, dove avremo l’incontro di cartello di questo lungo weekend di coppa, con la classicissima e sempre sentitissima sfida tra Chelsea e Manchester United. I Blues, detentori in carica, affrontano proprio i ...

Manchester United - infortuni per Martial e Lingard : out due-tre settimane : Non soltanto la bruciante sconfitta interna nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, adesso per il Manchester United i problemi arrivano dall'...

Manchester United - l'ira di Pogba : pugni all'armadietto dopo il rosso col Psg : pugni all'armadietto in spogliatoio, l'ira, e poi le scuse: era difficile ipotizzare una serata più storta di quella dell'andata degli ottavi di Champions per Paul Pogba. All'Old Trafford il risultato ...

Manchester United - 22 milioni di buonuscita a Mourinho e al suo staff : Manchester - Nell'ultimo prospetto finanziario semestrale di uno dei club più ricchi al mondo si nasconde una buonuscita da sogno. Il Manchester United ha ufficializzato le cifre percepite da José Mourinho e dal suo staff per risolvere il contratto con i Red Devils. Una voce definita nel ...

Manchester United - i conti del secondo trimestre : fatturato a 208 milioni : secondo trimestre Manchester United – Il Manchester United ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre della stagione, fino al 31 dicembre 2018. Il club inglese ha fatto registrare un fatturato pari a 208,9 milioni di sterline, una cifra in crescita di oltre il 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Mourinho, esonero d’oro: […] L'articolo Manchester United, i conti del secondo trimestre: ...

Mirror : 'Manchester United - ecco la lista dei quattro obiettivi del calciomercato estivo' : LONDRA, INGHILTERRA, - Il Manchester United ha fretta di tornare grande e cerca rinforzi. In realtà secondo il 'Mirror' il club dell' Old Trafford avrebbe già individuato i giocatori necessari per il ...

Champions League - aperta indagine su Manchester United-Psg : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita di Champions League tra Manchester United e Psg, successo per la squadre di Tuchel con il risultato di 0-2. Nel frattempo la Uefa ha annunciato di aver aperto un procedimento disciplinare contro il Manchester United e il Paris Saint-Germain per gli incidenti che hanno coinvolto i loro tifosi durante la partita all’Old Trafford, l’accusa è di lancio di oggetti in campo. I ...

Marsiglia - Balotelli irride il Manchester United e fa arrabbiare i tifosi : TORINO - Mario Balotelli riesce sempre a far parlare di sé, anche quando è a casa a godersi le partite di Champions League dal divano. Il nuovo attaccante del Marsiglia è stato subito preso di mira ...

Champions - il Manchester United crolla col Psg. E Balotelli se la ride sui social : 'Olè' : Nella serata della disfatta del Manchester United , c'è chi se la ride di gusto. È Mario Balotelli , che, da ex giocatore del Manchester City, ha sfruttato l'occasione per tornare a farsi beffe dei ...