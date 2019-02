Luigi Di Maio - Movimento 5 Stelle : "Sarà un'agonia lenta e faticosa - ma alla fine spariranno nel nulla" : Ci vorranno anni, l'agonia sarà "lenta e faticosa". Ma alla fine il Movimento 5 Stelle sparirà. Nel nulla. La da dove era arrivato. E "nessuna capriola li salverà". L'editoriale "terminale" lo scrive su Italia Oggi Giuseppe Turani, il quale approfitta del momento di grave difficoltà dei grillini per

Bruno Vespa : "Matteo Salvini - il forno apparentemente non espugnabile con Luigi Di Maio. E Silvio Berlusconi" : Come Andreotti, Matteo Salvini "ha due forni: quello regionale con Berlusconi e Meloni è più importante del forno regionale craxiano. Il centrodestra governa insieme in otto regioni ed è in pole position in altre tre. Il forno romano con Di Maio è apparentemente inespugnabile". apparentemente, appun

Bruno Vespa : 'Matteo Salvini - il forno apparentemente non espugnabile con Luigi Di Maio. E Silvio Berlusconi' : Come Andreotti, Matteo Salvini 'ha due forni : quello regionale con Berlusconi e Meloni è più importante del forno regionale craxiano. Il centrodestra governa insieme in otto regioni ed è in pole ...

Luigi Di Maio - alle Europee sarà il tracollo. La voce dal M5S : 'I nostri elettori non le amano molto...' : Una botta e via? Questo è il Movimento 5 Stelle ? Parrebbe proprio di sì. Perchè dopo il trionfo del 4 marzo 2018, i grillini hanno visto scendere continuamente i loro consensi. E che quella dinamica ...

Luigi Di Maio - alle Europee sarà il tracollo. La voce dal M5S : "I nostri elettori non le amano molto..." : Una botta e via? Questo è il Movimento 5 Stelle? Parrebbe proprio di sì. Perchè dopo il trionfo del 4 marzo 2018, i grillini hanno visto scendere continuamente i loro consensi. E che quella dinamica non fosse solo il frutto di indagini demoscopiche lo ha dimostrato il voto in Abruzzo, dove i 5 Stell

Luigi Di Maio - arriva il mutuo di cittadinanza : il disegno di legge del M5s - come funziona e a chi è destinato : Il 15 gennaio scorso il Movimento 5 Stelle ha presentato al Senato il disegno di legge n.1006 sul mutuo di cittadinanza relativo all' emergenza abitativa . Il testo, firmato da Emanuele Dessì , nasce ...

Vittorio Feltri : Luigi Di Maio : vuole candidati che sappiano l'inglese - il congiuntivo è inutile come la Tav : Luigi Di Maio dopo la sconfitta in Abruzzo del Movimento 5 Stelle, "ha deciso che i prossimi candidati alle elezioni dovranno essere colti e sapere l'inglese", scrive Vittorio Feltri con un post su Twitter attaccando il ministro grillino: "Mentre il congiuntivo come la Tav è inutile", conclude sarca

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - botta storica : il Comune 'degrillinizzato' - un anno fa M5s al 50% : Se lo conosci lo eviti. Il Movimento 5 Stelle sta dimostrando con i fatti quanto sia difficile mantenere le promesse mirabolanti spese in campagna elettorale e soprattutto governare senza sporcarsi le ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - botta storica : il Comune "degrillinizzato" - un anno fa M5s al 50% : Se lo conosci lo eviti. Il Movimento 5 Stelle sta dimostrando con i fatti quanto sia difficile mantenere le promesse mirabolanti spese in campagna elettorale e soprattutto governare senza sporcarsi le mani e deludere i propri elettori. Ma c'è un Comune che è diventato in pochi mesi il manifesto del

Luigi Di Maio smascherato da Lino Banfi : 'Da quando mi ha nominato all'Unesco - lui...'. Toh - che caso : Tutta una farsa. Dopo lo spot in diretta, il nulla. È Lino Banfi a svelare il giochetto di Luigi Di Maio , in una intervista al Corriere della Sera in bilico tra ironia e amarezza. Lo scorso 22 ...

Luigi Di Maio smascherato da Lino Banfi : "Da quando mi ha nominato all'Unesco - lui...". Toh - che caso : Tutta una farsa. Dopo lo spot in diretta, il nulla. È Lino Banfi a svelare il giochetto di Luigi Di Maio, in una intervista al Corriere della Sera in bilico tra ironia e amarezza. Lo scorso 22 gennaio, a sorpresa, l'amatissimo comico pugliese è stato insignito dal vicepremier del M5s della carica di

Luigi Di Maio - incontro segreto in Vaticano per "ricucire" sugli immigrati : C'è stato un incontro in Vaticano con Luigi Di Maio. In occasione dei novant'anni dalla firma dei Patti Lateranensi, Santa Sede e governo si sono trovati l'uno di fronte all'altro. Matteo Salvini, riporta il Tempo, non c'era perché doveva incontrare una delegazione di pastori sardi per risolvere la

Luigi Di Maio ha dovuto rinunciare a Christophe Chalençon : I grillini fanno retromarcia. Luigi di Maio non si allea con Christophe Chalençon, uno dei leader dei gilet gialli. Il vice

Matteo Salvini - i leghisti gli chiedono di scaricare Luigi Di Maio? Lui risponde umiliando Gianfranco Fini : Il fatto che nella Lega, anche ai piani altissimi, ci sia chi è scontento e stufo dell' alleanza con i grillini non è certo un mistero. Matteo Salvini , da par suo, per ora tiene duro. E non sbaglia: ...