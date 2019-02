L' oroscopo dell' amore single di lunedì 18 febbraio | Capricorno vittorioso | Toro spossato

Branko - oroscopo della settimana : previsioni dal 18 al 22 febbraio : oroscopo settimana prossima di Branko: le previsioni astrologiche da lunedì a venerdì Come ogni sabato, anche oggi sveliamo quelle che sono le previsioni dell’oroscopo di Branko della settimana prossima. Le indicazioni che riportiamo in questo articolo sono tratte dal libro dell’astrologo, dedicato all’oroscopo di tutto il 2019 (noi riprendiamo ovviamente solo informazioni relative, appunto, alle previsioni di Branko ...

oroscopo della settimana dal 18 al 24 febbraio : pagelle - Pesci 'voto dieci' : L'Oroscopo settimanale dal 18 al 24 febbraio è pronto a stilare la classifica dei giorni migliori e ad evidenziare le giornate negative del periodo. In campo in questa sede le previsioni sui sei segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco. In primo piano, sotto lo speciale obbiettivo della nostra lente astrologica, la penultima settimana del mese corrente. Iniziamo a dare spazio al segno "top della settimana": Pesci (voto 10), ...

L'oroscopo dell'amore single - 15 febbraio : Pesci corteggiato - Toro energico : L'oroscopo dell'amore single dà il via alle conquiste amorose, caricando ciascun segno dello Zodiaco di energia positiva, tutta da investire nei sentimenti. Il transito di Marte nel cielo del Toro risulta favorevole per Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci. Tutti questi protagonisti dello Zodiaco saranno pervasi da una nuova forza, utile per aprirsi a nuove conquiste amorose. Di seguito le previsioni astrali di venerdì. I single e le conquiste ...

L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 febbraio : novità per Bilancia - Capricorno felice : Nella penultima settimana di febbraio l'amore va a gonfie vele per Scorpione e Bilancia, che dovranno sfruttare la posizione favorevole di Mercurio. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali da lunedì 18 a domenica 24. Da Ariete a Vergine Ariete: lunedì la giornata inizierà in maniera piuttosto pesante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. A metà settimana riuscirete però a recuperare il buon umore e potrebbero ...

oroscopo della prossima settimana per il Cancro : siate prudenti sul lavoro : La settimana che inizia il prossimo lunedì 18 febbraio non sarà molto felice per le persone nate sotto il segno del Cancro che troveranno molti ostacoli da superare lungo il loro cammino. Secondo quanto dice l'Oroscopo dovranno armarsi di una notevole pazienza per raggiungere i risultati che si sono prefissati nel contesto più generale di un anno che non si annuncia molto positivo per i nati sotto il segno del Cancro....Continua a leggere

Zodiaco della settimana : oroscopo di Mauro Perfetti a Detto Fatto : oroscopo settimanale a Detto Fatto: le previsioni di Mauro Perfetti fino al 17 febbraio Anche oggi, come ogni lunedì, Mauro Perfetti a Detto Fatto è intervenuto per svelare la sua situazione astrologica della settimana, con le previsioni dell’oroscopo da oggi fino a domenica 17 febbraio. Nel salotto pomeridiano del programma di Bianca Guaccero dedicato ai tutorial, l’astrologo come sempre ha dato un’idea generale della ...

L'oroscopo sincero della settimana - come andrà dall'11 al 17 febbraio - : Vi agitate, sbattete il capoccione contro il muro, rompete le palle a mezzo mondo, ma per cosa poi? Datevi una calmata. Questi giorni, tanto, non vi serviranno a granché. Provate a rilassarvi un po'.

oroscopo dell'amore di coppia - 13 febbraio : romanticismo per Sagittario - Capricorno freddo : L'Oroscopo dell'amore di coppia del 13 febbraio punta un raggio luminoso sui sentimenti di ciascun segno zodiacale, esortandoli ad intraprendere un percorso di evoluzione. Le previsioni astrali sono complici di questo rinnovamento amoroso. Di seguito l'Oroscopo di mercoledì. Le relazioni di coppia presentate nell'Oroscopo dell'amore di mercoledì Ariete: se avevate qualche dubbio in amore e apparivate alquanto spaventati, Urano nel vostro ...

L'oroscopo dell'amore single - 12 febbraio : Sagittario fortunato - Leone si mette in gioco : L'amore bussa alla porta dei segni zodiacali, spetta a loro spalancare la soglia per accogliere nuove e fortunate sensazioni. I pianeti sono complici di queste nuove emozioni, si muovono lenti e inesorabili, invitando a vivere i sentimenti con slancio. Passando al setaccio le opportunità con L'oroscopo dell'amore single, magari scopriremo come orientarci nello sconfinato universo dei sentimenti. Di seguito le previsioni astrologiche di ...

Previsioni oroscopo Paolo Fox oggi : le stelle dell’11 febbraio : oroscopo di Paolo Fox, lunedì 11 febbraio: le Previsioni zodiacali Nuova settimana a I Fatti Vostri. Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Giò Di Tonno hanno fatto compagnia al pubblico di Rai2 dalle 11.10 alle 13.00 per chiudere la trasmissione con l’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo della seconda rete ha svelato le Previsioni zodiacali dell’11 febbraio 2019, assegnando ai segni un numero di stelle. Fox ha svelato quali ...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dall'11 al 17 febbraio 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana annunciata da Paolo Fox durante il programma di Raidue...

oroscopo dell'amore di coppia - martedì 12 febbraio : Toro magnetico - Bilancia triste : I pianeti nelle previsioni astrali di martedì sono carichi di energia, essi sprigionano infatti vibrazioni favorevoli per i segni dello Zodiaco, aiutandoli ad intraprendere il cammino delle relazioni di coppia. Queste "radiazioni" stellari si intersecano tra loro come per magia, creando una strada fitta come una ragnatela. Riusciranno i segni zodiacali ad intraprendere la via corretta nel delicato andirivieni dei sentimenti a due? Lo scopriremo ...

oroscopo dell'11 Febbraio : bel momento in amore per l'Acquario e il Sagittario : Inizia una nuova settimana, la seconda del mese di Febbraio. Di seguito vediamo le previsioni zodiacali riguardo l'amore, il lavoro e la salute di tutti i segni per la giornata di lunedì 11 Febbraio 2019. L'Oroscopo dell'11 gennaio per tutti i segni Ariete: in questa giornata, cercate di gestire le relazioni amorose con prudenza. Potrebbero infatti nascere dei conflitti con il proprio partner. Per quanto riguarda il campo lavorativo è un momento ...

oroscopo della settimana fino al 17 febbraio : sabato fortunato per l'Ariete : Il nuovo anno ha portato non poche novità con il suo arrivo ed i vari segni zodiacali si stanno abituando ai cambiamenti. Molti hanno sofferto ed hanno trascorso giornate piene di nervosismo, mentre altri sono riusciti a godersi varie giornate di relax e divertimento, ma è ormai risaputo che tutto questo è passeggero. Le previsioni dell'Oroscopo per la settimana che va da giorno 11 a giorno 17 febbraio sembrano essere producenti per molti. La ...