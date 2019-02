L' opposizione assalta la sede del governo a Tirana

Tirana - opposizione assalta sede governo : 13.03 Tensioni a Tirana , dove l' opposizione guidata da Lulzim Basha, è scesa in piazza contro il premier socialista Rama per chiedere "un governo transitorio che prepari elezioni anticipate, libere e secondo gli standard internazionali". L' opposizione accusa il premier di corruzione e di guidare il Paese senza rispettare le regole di diritto. Un gruppo di manifestanti ha tentato l' assalto al palazzo di governo , ma è stato respinto dalle ...

Tensione in Albania - opposizione assalta la sede del Governo : Tensioni a Tirana, dove l'opposizione albanese guidata da Lulzim Basha, è scesa in massa oggi in piazza contro il Governo del premier socialista Edi Rama per chiedere "un Governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere ed in rispetto degli standard internazionali". Un gruppo di manifestanti hanno assaltato il palazzo di Governo e sono riusciti a sfondare l'entrata principale, ma sono poi stati respinti dalle forze ...