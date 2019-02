LIVE Sport Invernali | DIRETTA 16 febbraio | Federico Pellegrino al comando dopo le

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 febbraio : Federico Pellegrino all’attacco - Wierer e Vittozzi devono rimontare. C’è Shiffrin-Vlhova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 16 febbraio), siamo nel pieno della stagione più fredda dell’anno e ci aspetta grande spettacolo. Riflettori puntati in particolar modo sui Mondiali di sci alpino che entrano nel weekend conclusivo, ad Are (Svezia) andrà in scena l’attesissimo slalom femminile con la resa dei conti tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova: la statunitense ha dominato la stagione ...

Laureus Awards 2019 : lunedì 18 febbraio gli Oscar dello sport LIVE su Sky Sport : La cerimonia dei Laureus World Sports Awards è un momento importante per valorizzare il lavoro di Laureus Sport for Good , la fondazione che sostiene più di 150 progetti in oltre 40 Paesi nel mondo ...

Per la prima volta su Sky Sport F1 : LIVE da Barcellona - i test pre stagionali di Formula 1 : Un palinsesto dedicato ai quattro giorni di test, per vivere a pieno l'anteprima di un Mondiale ricco di sfide e novità : riparte la caccia al 5 volte campione del mondo Lewis Hamilton, attese in pista le nuove monoposto, la curiosità sull'arrivo di Charles Leclerc in Ferrari e Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi in Alfa Sauber, gli occhi puntati sui debuttanti, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 10 febbraio : OROOOO Italia nello slittino!!! VALCEPINA IN TRIONFO : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 10 febbraio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo secondo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con la ...

LIVE Sport - DIRETTA 9 febbraio : Perugia-Civitanova finale della Coppa Italia - sconfitte nel Sei Nazioni e in Fed Cup : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi sabato 9 febbraio, ci aspetta una giornata davvero campale con tantissimi eventi in programma: spettacolo assicurato per tutti i gusti, lo show sarà garantito dalla mattina fino alla tarda serata e vi terremo compagnia minuto dopo minuto per non perderci davvero nulla con risultati e notizie. Massima attenzione sugli Sport invernali, in particolar modo ai Mondiali di sci alpino: in programma ...

Diretta Fiorentina-Napoli in streaming e in tv : LIVE sui canali SkySport e su SkyGo : Stasera, alle ore 18:00, la Fiorentina di Stefano Pioli affronterà il Napoli di Carlo Ancelotti. Il match valido per la 23esima giornata di Serie A si disputerà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola, arrivano allo scontro con i partenopei dopo aver pareggiato 1-1 contro l'Udinese in trasferta. Gli azzurri invece arrivano al match odierno dopo aver battuto per 3-0 in casa la Sampdoria. Il Napoli in trasferta ha perso pochi punti in ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 febbraio : Paris fuori dal podio in discesa. Pellegrino secondo a Lahti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport Invernali di oggi (sabato 9 febbraio), giornata davvero campale e ricchissima di eventi: tra neve e ghiaccio non ci sarà un attimo di sosta, ne vedremo davvero delle belle e lo spettacolo sarà garantito dalla mattina alla tarda serata per la gioia di tutti gli appassionati. Tanta carne al fuoco per un sabato di pieno inverno, sfilza di gare da seguire trepidanti tifando ovviamente gli atleti ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 febbraio : Mondiali di sci - Federico Pellegrino - Moioli… Allacciate le cinture! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport Invernali di oggi (sabato 9 febbraio), giornata davvero campale e ricchissima di eventi: tra neve e ghiaccio non ci sarà un attimo di sosta, ne vedremo davvero delle belle e lo spettacolo sarà garantito dalla mattina alla tarda serata per la gioia di tutti gli appassionati. Tanta carne al fuoco per un sabato di pieno inverno, sfilza di gare da seguire trepidanti tifando ovviamente gli atleti ...