‘L’Italia è prossima alla rovina morale’ Ma sarà vero?

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 febbraio 2019) Essere italiani oggi non è facile. Leggere i titoli dei nostri giornali, giornaloni e giornaletti farebbe accapponare la pelle perfino a Vlad III di Valacchia. “Litigare con Francia e Bankitalia affossa l’Italia a crescita zero”; “Pil dell’Italia a crescita zero nel 2019”; “L’Italia resta ai margini nella vicenda Venezuela”; “Chi pagherà i navigator?”; “In 100mila senza più sussidio: salta l’assegno di ricollocazione”; “È guerra sui poveri” e, persino, “Vogliamo il rimborso dei soldi spesi per il televoto di Sanremo!”.La rappresentazione di un Paese in disarmo, che non cresce, che non figlia, che non progredisce, che si impoverisce, che diventa più razzista, più insofferente, più gretto. Ma è, per l’appunto, una rappresentazione. Interrogatevi personalmente: davil mio vicino/meccanico/barista/collega/fidanzata/moglie/amante è peggiore dell’anno scorso? Dav...