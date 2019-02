L’Eredità | ex campionessa si scaglia contro Caterina Balivo | “Perché solo Diego Fanzaga?

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 febbraio 2019) “Ciao. Visto che è già la seconda volta che invitate un concorrente deche ha vinto, invitate anche me e gli altri? O?”. A scriverlo su Twitter è Viviana Filomena, una delle ex campionesse de L’Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1 prima del tg delle 20.00, arrabbiata perché il supercampioneè stato invitato due volte in trasmissione daCiao @e @vienidameRai. Visto che è già la seconda volta che invitate un concorrente de L’Eredità che ha vinto, invitate anche me e gli altri? O? #leredita #vienidame— Viviana Filomena (@Viviana_Filom) 15 febbraio 2019Vincitore di 140mila euro,è stato amatissimo dal pubblico del programma e venerdì è tornato in tv a Vieni da me con Insinna, cosa che ha fatto arrabbiare Viviana Filomena. Non è stata la sola però: in ...