Led Zeppelin | pubblicata la registrazione inedita del folle concerto di Glasgow

Vans celebra i Led Zeppelin con una capsule collection speciale [GALLERY] : Vans collabora con i Led Zeppelin. In occasione del 50°Anniversario dal debutto dell’album omonimo, Vans celebra lo storico gruppo con una capsule di sneakers e apparel in edizione limitata Sulla scia dello storico anniversario dei Led Zeppelin, Vans – icona globale della creatività autoespressiva – collabora con le leggende del rock and roll Led Zeppelin per celebrare il loro album di debutto. La capsule è composta da ...

Jimmy Page presenta un nuovo amplificatore per ricreare il sound di 'Led Zeppelin I' : Jimmy Page, oltre ad essere stato un grande chitarrista ed aver scritto riff e assoli leggendari, è un grande intenditore di strumenti musicali e di accessori. Recentemente ha creato infatti un nuovo modello di amplificatore, il Sundragon Amp, per rievocare il sound di Led Zeppelin I....Continua a leggere

Greta Van Fleet - la band è stufa del paragone con Led Zeppelin : 'Adesso andiamo avanti' : Che siano la band rivelazione degli ultimi tempi è quasi una certezza: su di loro però sono piovuti paragoni spesso esagerati e che talvolta hanno avuto un peso eccessivo, specie tra i fan. C'è chi la ha paragonati ai Led Zeppelin: e recentemente, in un'intervista, il frontman Josh Kiszka ha invitato la stampa a farla finita con questo paragone, troppo scomodo. L'intervista In vista della cerimonia dei Grammy Awards prevista per la sera del 10 ...

Greta Van Fleet : "Basta paragonarci ai Led Zeppelin - abbiamo capito. Ora andiamo avanti" : Ma è più diretto nei confronti dei recensori che hanno stroncato la band E' un peccato che immettere quel tipo di energia negativa nel mondo, ma è una loro prerogativa, immagino. In definitiva, mi ...

Led Zeppelin : un biografo conferma la leggenda dello squalo : Mark Blake, biografo e autore della recente pubblicazione su Peter Grant, storico manager dei Led Zeppelin, intitolata Bring It On Home: Peter Grant, Led Zeppelin and Beyond-The Story, recentemente intervistato da Real Clear Life ha confermato la verità in merito alla leggenda dello squalo, spesso citata tra gli episodi e le avventure più folli riguardanti la band. La leggenda dello squalo La leggenda dello squalo venne diffusa nella biografia ...

14 grandi canzoni dei Led Zeppelin : Scelte dal peraltro direttore, da riascoltare oggi che sono passati 50 anni dall'uscita del loro primo disco

‘Led Zeppelin I’ - compie 50 anni il manifesto e la pietra miliare del rock moderno : A ridosso dei 20 anni, ieri, dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, rischiamo – almeno qui in Italia – di dimenticare un’altra importante ricorrenza. Usciva infatti 50 anni fa Led Zeppelin, anche conosciuto come Led Zeppelin I: primo folgorante disco in studio di Jimmy Page e compagni (con quest’ultimo che, tanto per non lasciar nulla per strada, spegneva 75 candeline qualche giorno fa). Registrato pochi mesi prima presso ...

Cinquant'anni fa i Led Zeppelin pubblicavano il loro primo album : Ci sono dischi che entrano nella storia del Rock e ci rimangono per sempre: il primo disco dei Led Zeppelin è sicuramente uno di questi casi. Una band miscela blues e rock e l'esplosione di suono che si può ammirare nella copertina del disco. Led Zeppelin, il primo album della band di Jimmy Page, compie oggi 50 anni. L'esordio dei Led Zeppelin Prima di entrare in studio per registrare i brani, i Led Zeppelin iniziarono a farsi conoscere negli ...

Led Zeppelin : diffusa la classifica delle canzoni più redditizie - vince Stairway to Heaven : Se un brano come Stairway to Heaven è tra le canzoni più celebri di tutti i tempi, lo è anche a livello di ascolti digitali: questo è quanto emerge da una nuova classifica che si basa sul successo economico dei brani dei Led Zeppelin. La classifica Il magazine Billboard ha stilato una nuova classifica basata sugli introiti generati dei brani dei Led Zeppelin: nell'era digitale il brano Stairway to Heaven sfiora quasi i 3 milioni di dollari negli ...

Led Zeppelin - 50 anni fa primo album : ANSA, - ROMA, 9 GEN - Le fiamme divorano lo Zeppelin LZ129 Hindenburg mentre tenta di attraccare al pilone di ormeggio della Stazione Aeronavale di Lakehurst nel New Jersey. La copertina del primo ...

Led Zeppelin - Jason Bonham vorrebbe suonare con l'ologramma di suo padre : Sicuramente la reunion dei Led Zeppelin è una delle più desiderate dagli amanti della musica insieme a quella dei Pink Floyd. Ed è sembrata anche per molto tempo davvero possibile, nonostante la scomparsa nel 1980 dello storico batterista della band John Bonham, che, di lì a poco, portò la band all'inevitabile scioglimento. E recentemente proprio il figlio di Bonham non ha nascosto l'idea di voler suonare con l'ologramma del padre. suonare con ...

Led Zeppelin : svelato il mistero dei crediti del brano 'The Rover' : Spesso i Led Zeppelin sono una band che, oltre a far parlare di sé per il suo successo e la sua musica, hanno fatto discutere anche per l'esoterismo e l'immancabile fascino del mistero che solitamente attanaglia tutti i grandi gruppi (come i Beatles). Stavolta usare la parola mistero è forse eccessivo, ma è sicuramente curiosa la storia del brano The Rover che fa parte dell'album Physical Graffiti. Ron Nevison All'interno dei crediti dell'album, ...