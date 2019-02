Le raffiche di vento tradiscono la nave da crociera Urta il molo | ecco come va a finire

Forti raffiche di vento in Campania : alberi e pali abbattuti nel Salernitano : Forti raffiche di vento hanno provocato danni e numerosi disagi nelle scorse ore nel Salernitano: almeno 20 gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Salerno per pali della luce e alberi abbattuti e coperture di edifici pericolanti. Criticità si registrano in tutta la provincia, in particolare nel Vallo di Diano, nella Valle dell’Irno e nell’Agro sarnese-nocerino. L'articolo Forti raffiche di vento in Campania: ...

Rogo di rifiuti sul Vesuvio e raffiche di vento : torna la paura : Rogo di rifiuti sul Vesuvio: la denuncia social e poi l'incendio ad opera di ignoti. Si sta sviluppando in queste ore un incendio nelle pinete del Parco Nazionale del Vesuvio, in via Montagnelle nella ...

Forte vento in Puglia - freddo e raffiche di tramontana a 85km/h nel Salento : danni a Manduria - alberi sradicati [FOTO] : 1/6 ...

Vento forte a Milano - raffiche fino a 60 chilometri all'ora : Milano, 11 febbraio 2019 - Vento forte a Milano. Per questo, la Protezione Civile della Regione Lombardia ha emanato un avviso di "criticità ordinaria" codice giallo. Già dal pomeriggio è previsto un ...

Allerta Meteo Estofex per piogge torrenziali - grandine e forti raffiche di vento sul Sud Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per il sud della Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Allerta di livello 1 per il Sud Italia, la Tunisia, la Grecia e la Turchia per le stesse minacce. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora Italiana) di domani, 6 febbraio. Un evento anticiclonico è responsabile ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per temporali e forti raffiche di vento : “Per venerdì 1 febbraio sono previste piogge di intensità elevata sui settori appenninici centro occidentali con possibilità di rovesci temporaleschi e parziale fusione del manto nevoso preesistente. Nella mattinata non si escludono anche fenomeni di pioggia che gela nelle valli appenniniche più interne tra il piacentino e il modenese, mentre nella pianura piacentina si prevedono fenomeni di pioggia mista a neve e pioggia dal pomeriggio. ...

Forti raffiche di vento : numerosi interventi nel Grossetano - disagi nei collegamenti con la Sardegna : numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento oggi in provincia di Grosseto: una squadra è intervenuta anche per la neve su alberi e rami pericolanti. Una pianta è caduta sulla sede stradale sulla SP135 località Prato della Contessa, mentre sulla SP6 in via Fratelli Rosselli a Santa Fiora un abete di circa 20 metri si è piegato pericolosamente sopra una casa. Si segnalano altri interventi simili per piante e rami pericolanti a ...

Allerta meteo - temporali e raffiche di vento sulle aree costiere : Salerno. Nuova Allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore giallo a partire dalle ore 8 di domani e fino alla mezzanotte del medesimo ...

Meteo Piemonte : raffiche di vento a 136 km/h in montagna - attenuazione nel pomeriggio : Forti raffiche di vento oggi sulle montagne del Piemonte: si sono registrati picchi di 136 km/h questa mattina nella stazione Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere. Il Föhn ha soffiato a 121 km/h al Colle Barant (Torino), in valle Pellice. vento forte anche a Torino: nelle scorse ore si sono toccati i 65 km/h. E’ prevista un’attenuazione del vento nel pomeriggio e la settimana ...

Maltempo Bolzano : impianti sci fermi per forti raffiche di vento : forti raffiche di vento hanno intralciato, in diverse zone dell’Alto Adige, l’attivita’ sicistica. A causa del forte vento da nord, con raffiche fino a 120 km/h, a Plan de Corones, gli impianti Kronplatz 1 e 2, Ried e Gipfelbahn sono rimasti chiusi fino alle 13. L’impianto Olang 2 rimane chiuso. Si registrano interruzioni anche nell’area della Sellaronda. Sull’homepage del Superski Dolomiti, a causa del forte ...

Molise flagellato da bufere di neve - raffiche di vento e temperature polari. Allerta arancione da stasera e fino a domani : Decine i soccorsi prestati agli automobilisti in difficoltà dai Vigili del Fuoco che hanno dovuto 'liberare' anche un'autoambulanza diretta al Cardarelli. In azione anche le associazioni di ...

Attenzione alle raffiche di vento Irruzione artica : arriva il freddo : Il gelo artico è pronto a segnare l'inizio del 2019, portando le temperature in picchiata anche di dieci gradi e neve a bassa quota al Centro e al Sud, con una tregua solo nel week end dell'Epifania.

Ma in Puglia è rischio-vento In molte altre città spettacoli per il countdown di San Silvestro. raffiche permettendo : nel Salento ... : E ancora: Taranto con Elio e le storie tese, Ostuni, Martina Franca, e ancora tanti e tanti spettacoli nelle piazze pugliesi per arrivare al 2019. Gli eventi di Lecce, Gallipoli, Otranto, verrebbero ...

Il forte vento di foehn flagella le Alpi : raffiche a 160km/h e super caldo - emergenza incendi e danni nelle ultime ore del 2018 : Il forte vento di foehn che soffia sulle Alpi non sta provocando soltanto un caldo eccezionale per il periodo, ma anche una vera e propria emergenza sulle montagne del Nord. Le temperature hanno raggiunto i +22°C in varie località di Piemonte e Lombardia, mentre in Liguria Genova ha toccato i +20°C. Notevoli anche i +18°C di Milano e i +15°C di Torino. In Lombardia il vento ha raggiunto raffiche di 155km/h ai Piani di Bobbio, 130km/h a Valcava ...