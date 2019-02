Le radici della crisi dei 5 stelle

Alle radici del populismo - le nuove teorie politiche e la fine della democrazia : Il secondo "memo" sul populismo si è chiuso con la promessa di una "guida per riconoscere i propri santi", che sottende l'ambiziosa domanda sul chi, dove, come partire per ricostruire un sentimento popolare più favorevole alla democrazia liberale.Oggi la fascinazione per la cultura autoritaria, per Putin, Trump, Erdogan ha radici da esplorare, così come bisogna indagare come la cultura liberale abbia perso il "tocco magico" ...