Latte : sul piatto 72 cent/litro - è tregua : ANSA, - CAGLIARI, 16 FEB - Al tavolo del prezzo del Latte a Cagliari con il ministro Gian Marco centinaio le parti si sono avvicinate, ma non tanto per sottoscrivere l'intesa. La proposta sul piatto è ...

Confronto a oltranza con i pastori sardi - sul Latte la scadenza del 24 febbraio : Il tavolo tecnico sul prezzo del latte, in Prefettura a Cagliari, è in corso da appena un'ora quando Luca Saba, il presidente di Coldiretti Sardegna, si avvicina ai pastori in presidio attorno a piazza Palazzo e dice loro: "Niente da fare, con gli industriali si litiga anche oggi".Eppure Gianmarco Centinaio, ministro leghista dell'Agricoltura, è arrivato qui in Sardegna con il mandato di chiudere, in una corsa contro il tempo prima ...

Vertenza Latte - in corso a Cagliari l'incontro sul prezzo con i pastori : A riunire le parti il ministro delle Politiche Agricole Centinaio che cercherà di trovare la sintesi tra l'offerta di 70 centesimi a litro fatta dagli industriali e la richiesta di un euro da parte ...

Formiche e bLatte negli ospedali napoletani - qualcuno le porta di proposito. Aria di complotto sull'ennesimo scandalo sanità : In principio furono le Formiche. Comparvero nel novembre scorso all'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Camminavano sul povero corpo indifeso di una donna di 70 anni, ricoverata nel reparto di ...

Assemblea dei pastori sardi sul prezzo del Latte. Domani si riprende a trattare : La svolta per risolvere la crisi sul prezzo del latte di pecora ancora non c'è stata. Ieri il ministro Salvini e quello dell'Agricoltura Centinaio hanno proposto un aumento di 10 centesimi in più al ...

Faro dell'Antitrust sul Latte. L'offerta del governo bocciata dai pastori : L'Antitrust irrompe sul dossier del latte, con un'istruttoria il cui scopo è quello di verificare se gli operatori aderenti al consorzio del pecorino romano Dop 'abbiano imposto agli allevatori un ...

Prima i pastori sardi. Salvini tratterà ad oltranza sul prezzo del Latte : Niente celebrazioni in Vaticano per i 90 anni dei Patti Lateranensi. Fonti del Viminale confermano che oggi Matteo Salvini sarà al tavolo con i pastori sardi, come aveva promesso nell'incontro di ...

Non criticate i pastori per il Latte versato - ma ringraziateli : ci hanno aperto gli occhi sul Far West : ... "L'isola dei cassaintegrati", per raccontare la chiusura della loro azienda di Porto Torres, e facendo circolare la notizia in tutto il mondo. Come i lavoratori dell'Alcoa che per anni hanno portato ...

Latte - Coldiretti : “Importanti risposte sul commissariamento del Consorzio” : “Importanti risposte sono arrivate sul commissariamento del Consorzio di Tutela del Pecorino Romano e sui sostegni per le perdite economiche ma valutiamo positivamente anche l’accelerazione dei tempi con l’incontro di giovedì prossimo al Viminale per affrontare concretamente la tragedia dei pastori sardi. Siamo grati anche per l’impegno ad intervenire rapidamente sulla grave crisi che sta travolgendo gli olivicoltori della Puglia colpiti dal ...

La Sardegna piange sul Latte versato - : La politica deve mettere in campo tutta la sua autorità per favorire una soluzione che dia dignità al lavoro dei produttori e stabilità all'intero comparto». Lo dichiara Gianfranco Ganau, presidente ...

Sardegna - pastori incontrano Conte dopo le proteste sul prezzo del Latte : “Lontani da una soluzione” : “Tutti molti disponibili, ci hanno ascoltato per un’ora, ma siamo lontani dal trovare una soluzione”. Felice Floris, leader del movimento dei pastori sardi che da giorni protesta in Sardegna per il crollo del prezzo del latte, commenta così l’incontro col premier Giuseppe Conte e i ministri dell’Agricoltura e del Sud, Gian Marco Centinaio e Barbara Lezzi, arrivati all’aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari) per ...

Ora tutti a piangere sul Latte versato : Sono passate meno di 24 ore dall'esito del voto abruzzese e l'attenzione della politica si è repentinamente spostata di 550 chilometri in linea d'aria. Dopo Pescara, Cagliari, capoluogo della prossima regione chiamata al voto tra due settimane. La fretta, in realtà, tradisce il colpevole ritardo con cui i partiti nazionali hanno guardato alla protesta eclatante e crescente dei pastori sardi per il prezzo del latte ovino, ...

Latte sulle elezioni in Sardegna. Perché protestano i pastori sardi : Sabato hanno bloccato le strade, versato Latte sull'asfalto, ora è tempo di ultimatum. I pastori sardi hanno minacciato di bloccare i seggi in tutta la Sardegna per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio se non verrà trovata una soluzione in pochi giorni alla vertenza sul prezzo del Latte.

Gli industriali fanno cartello sul prezzo del Latte - protesta choc dei pastori sardi : migliaia di litri riversati in strada : migliaia di litri di latte appena munto riversati in strada. Spreco eclatante, come la protesta che lo ha prodotto. Da alcuni giorni in varie zone della Sardegna i pastori sono letteralmente sul piede di guerra. All'origine della rivolta c'è un esempio emblematico di come i principi del libero mercato e della concorrenza, spesso evocati con solennità, possono essere distorti e piegati alla logica del puro profitto, anche al costo ...