Latte | verso intesa 72 centesimi litro come acconto Tre giorni di tregua

(Di sabato 16 febbraio 2019) Al tavolo del prezzo dela Cagliari potrebbe essere vicino un accordo in extremis: 72Iva compresa alper il conferimento del prodotto e un saldo ancorato a una griglia che, considerando interventi di Regione e Stato, dovrebbe far sollevare il prezzo vicino a quello richiesto dai pastori, un euro. Si chiude cosi' il tavolo di filiera convocato dal ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio a Cagliari. E si riprende il 21 al ministero a Roma. Intanto, scattano tredinella mobilitazione dei pastori sardi per non bloccare il conferimento dele riprendere a far lavorare i caseifici. Trenei quali la proposta messa sul tavolo per avere 72aloggi e arrivare a fine stagione a un euro - anche 1,20 -chiedono gli allevatori sardi, sara' posta al vaglio del mondo delle campagne.