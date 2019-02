Latte | tre giorni di tregua Proposta di 72 centesimi al vaglio delle campagne

Protesta Latte - i pastori accettano tre giorni di tregua. Al tavolo con Centinaio ipotesi accordo a 72 centesimi al litro : Tre giorni di tregua nella mobilitazione dei pastori sardi per non bloccare il conferimento del latte e riprendere a far lavorare i caseifici. Tre giorni nei quali la proposta messa sul tavolo per avere 72 centesimi al litro oggi e arrivare a fine stagione a un euro – anche 1,20 – come chiedono gli allevatori sardi, sarà posta al vaglio del mondo delle campagne. Si chiude così il tavolo di filiera convocato dal ministro Gian Marco ...

Latte - verso intesa 72 centesimi/litro come acconto. Tre giorni di tregua : Al tavolo del prezzo del Latte a Cagliari potrebbe essere vicino un accordo in extremis: 72 centesimi Iva compresa al litro come acconto per il conferimento del prodotto e un saldo ancorato a una griglia che, considerando interventi di Regione e Stato, dovrebbe far sollevare il prezzo vicino a quello richiesto dai pastori, un euro. Si chiude cosi' il tavolo di filiera convocato dal ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio a Cagliari. E si ...

Tre milioni di risorse regionali per il Latte ovi-caprino : Da alcuni anni Unicoop Firenze sta introducendo un numero sempre maggiore di fornitori e prodotti locali all'interno dei punti vendita, con gli obiettivi di: sostenere l'economia dei vari territori, ...

Spazio : gli occhi di Spherex puntati su oltre 300 milioni di galassie e 100 milioni di stelle nella Via Lattea : Un nuovo paio di occhi elettronici punterà la moltitudine di oggetti celesti che popolano la nostra galassia, per scoprire come si è evoluto l’Universo e quanto siano comuni gli ingredienti per lo sviluppo della vita: saranno gli occhi di Spherex, nuova missione spaziale targata Nasa che è stata scelta nell’ambito di un bando dell’Explorers Program, lanciato nel 2016. Tra le nove proposte presentate, Spherex è stata scelta per le ...

Astronomia : Gaia guarda oltre la Via Lattea - 2 galassie vicine un giorno potrebbero scontrarsi con la nostra : Gaia guarda oltre la Via Lattea per osservare i moti stellari di due galassie vicine che un giorno potrebbero scontrarsi con la nostra. E’ questo l’ultimo colpo messo a segno dal satellite Esa che ha il compito di effettuare un censimento stellare di altissima precisione. Gli astronomi – spiega Global Science – hanno da tempo considerato la possibilità che Andromeda possa scontrarsi con la Via Lattea, rimodellando completamente il ...

Roma : scontro tra tre auto in zona Centrale del Latte - un morto e due feriti : Roma – Incidente mortale questa notte intorno all’1, all’uscita dal Gra – Centrale del Latte, su via Belmonte in Sabina. Nello scontro tra tre auto ad avere la peggio e’ stato un 52enne, deceduto a seguito dell’impatto. Gli altri due conducenti, un uomo di 39 anni e una donna di 31, sono stati accompagnati all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti gli uomini del ...

Astronomia - catastrofica collisione nel futuro della Via Lattea : potrebbe condannare il sistema solare a vagare nello spazio : Una galassia vicina sta sfrecciando verso la Via Lattea in una rotta di collisione che potrebbe far vagare il nostro sistema solare nello spazio intergalattico. Ma gli astrofisici della Durham University (Regno Unito), che hanno condotto lo studio che porta a questa conclusione, dichiarano che la collisione tra la Grande Nube di Magellano e la Via Lattea non avverrà prima di 2 miliardi di anni. Questa collisione, tuttavia, potrebbe avvenire ...