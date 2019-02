Latte | intesa vicina | 72 centesimi al litro Ma da lunedì tolleranza zero nelle strade

Prezzo Latte - verso l'intesa : 72 centesimi al litro come acconto : Al tavolo industriali-allevatori per il Prezzo del latte a Cagliari potrebbe essere stato raggiunto un accordo in extremis: 72 centesimi Iva compresa al litro come acconto per il conferimento del ...

Latte - verso intesa 72 centesimi/litro come acconto. Tre giorni di tregua : Al tavolo del prezzo del Latte a Cagliari potrebbe essere vicino un accordo in extremis: 72 centesimi Iva compresa al litro come acconto per il conferimento del prodotto e un saldo ancorato a una griglia che, considerando interventi di Regione e Stato, dovrebbe far sollevare il prezzo vicino a quello richiesto dai pastori, un euro. Si chiude cosi' il tavolo di filiera convocato dal ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio a Cagliari. E si ...

