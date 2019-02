LaLiga, Rayo Vallecano-Atletico Madrid 0-1: Griezmann c’è

lanotiziasportiva

: Rigore netto per il Rayo e Morata in fuorigioco... In Spagna il Var bene, ma non benissimo ?? #RayoAtleti #LaLiga - Snoop_Demo : Rigore netto per il Rayo e Morata in fuorigioco... In Spagna il Var bene, ma non benissimo ?? #RayoAtleti #LaLiga - FeedBissKeysID : #Feed SUPPONOR CHINA 1 #LaLiga: Rayo Vallecano vs Atletico Madrid (KO: 22.15) di Asiasat 5 (100.5°E) •3895 H 7500 (… - bisskeyID : #Feed SUPPONOR CHINA 1 #LaLiga: Rayo Vallecano vs Atletico Madrid (KO: 22.15) di Asiasat 5 (100.5°E) •3895 H 7500 (… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) All’basta un gol disul campo delper tornare alla vittoria dopo due turni. Il Barcellona è ora a -4.Risicato e prezioso successo per l’, che s’impone sul campo del, grazie a un tiro di Antoinedeviato da Jordi Amat al 74′. Il francese ha così raggiunto quota 130 con la maglia dell’Atleti, superando una leggenda del club come Fernando Torres fermo a 129 reti.Una vittoria necessaria per i ragazzi di Diego Pablo Simeone, dopo due sconfitte consecutive contro il Betis e nel derby con il Real, e sopratutto in vista del difficile impegno contro la Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.I padroni di casa avrebbero meritato più volte la rete del pari, ma ci ha pensato Oblak a mantenere la porta immacolata e a evitare il peggio. Si è ...