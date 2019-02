La partita del latte si gioca al tavolo del governo

VIDEO Cagliari-Parma 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Decisivo Pavoletti : Il Cagliari supera 2-1 in rimonta il Parma nell’anticipo della 24ma giornata della Serie A di calcio: al vantaggio ospite firmato da Kucka al 40′ del primo tempo risponde Pavoletti con una doppietta nella ripresa. L’attaccante dei sardi prima impatta al 66′, poi trova il gol della vittoria al minuto 85. IL VANTAGGIO OSPITE DI KUCKA #Cagliari 0:1 #Parma / #SerieA / Day 24 / 40' #Kucka#CagliariParma ...

Ama - l’inchiesta della procura partita da un esposto del presidente Bagnacani. I sospetti su un piano per farla fallire : Una società pubblica “sana” – seppur fortemente indebitata – che improvvisamente si ritrova con un segno negativo in bilancio. Operazione “imposta” dal suo socio unico, il Comune di Roma, sulla base di quanto affermato da un collegio sindacale forse formalmente già decaduto. Perché? A quale scopo? A chi giova? Forse ci sono interessi di privati che vorrebbero entrare nel ciclo dei rifiuti? E se c’entrasse il vecchio piano che prevede ...

Il figlio è non vedente - il papà gli fa vivere la partita così : il momento del gol è commovente : Stanno facendo il giro dei social le immagini che arrivano dalla tribuna dell'Independiente di Santa Fè, in Colombia, dove...

Scontri a margine della partita Zurigo-Napoli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Zurigo - nuovo agguato contro gli ultrà napoletani prima della partita : Un nuovo agguato, questa volta a Zurigo. Protagonisti ancora una volta gli ultrà del Napoli che anche questa volta, come a Milano, prima della partita con l'Inter, sarebbero stati seguiti individuati ...

Video/ Rapid Vienna Inter - 0-1 - : highlights e gol della partita - Europa league - : Video Rapid Vienna Inter , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita, valida per i sedicesimi di Europa league.

Incidente aereo nel Canale della Manica : la salma di Emiliano Sala partita per l’Argentina : La salma del calciatore Emiliano Sala, deceduto in un Incidente aereo nel Canale della Manica, arriverà nelle prossime ore a Buenos Aires, prima di un omaggio che sarà reso al giocatore nel suo villaggio di Progreso. Dopo l’identificazione formale del corpo prelevato dai rottami, le autorità britanniche hanno dato via libera alla restituzione del cadavere alla famiglia. Oggi all’arrivo (nel pomeriggio ora locale) all’aeroporto ...

Video/ Lazio Siviglia - 0-1 - : highlights e gol della partita - Europa league - : Video Lazio Siviglia , risultato finale 0-1, : highlights e gol della partita, valida per i sedicesimi di finale dell'Europa league.

Video/ Malmoe-Chelsea - 1-2 - : highlights e gol della partita - Europa League - : Video Malmoe-Chelsea , risultato finale 1-2, : highlights e gol della partita valevole per l'andata dei sedicesimi di Europa League.

Video/ Bate Arsenal - 1-0 - : highlights e gol della partita - Europa league - : Video Bate Arsenal , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita, valida per i sedicesimi di Europa league. I padroni di casa puniscono i Gunners.

Zurigo-Napoli - gli ultrà si scontrano prima della partita : L'attesa per il match tra Zurigo e Napoli, gara valida per i sedicesimi dell'Europa League, è stata rovinata dagli scontri che hanno visto protagonisti gli ultrà delle due tifoserie a pochi metri ...

Ritiri - insulti e perizomi : ad Atene la partita di basket più pazza del mondo : “In 42 anni di carriera pensavo di aver visto tutto”. Chissà con quali parole avevano raccontato a Rick Pitino, leggenda tra i coach del basket americano universitario, la rivalità greca tra i verdi del Panathinaikos e i rossi dell'Olympiakos. La cosiddetta Mitéra ton machòn, la madre di tutte le disfide. Lui che, appena qualche mese fa, aveva accettato di guidare una delle più forti squadre europee, forse senza conoscere fino in fondo che cosa ...

“Il pallone d’Italia” - un nuovo modello di gestione dell’evento partita : Un nuovo modello di gestione dell’evento partita: è l’obiettivo del progetto “Il pallone d’Italia” della Lega Pro in sinergia con l’Osservatorio per le Manifestazioni sportive. Dopo l’esordio a Torino, il secondo appuntamento sarà a Milano presso la sede del Comitato Regionale LND Lombardia in Via Pitteri 95/2 . Parteciperanno il presidente Francesco Ghirelli, Daniela Stradiotto, presidente dell’Osservatorio e Nicola Ferrigni della Link ...

Isola dei famosi - il dato inquietante sugli ascolti : meno telespettatori di Raidue e della partita dell'Ajax : Alessia Marcuzzi vince in share ma non in telespettatori. L'Isola si risolleva negli ascolti, anche perché ieri 13 febbraio il competitor non era dei più forti. Su Rai 1 Ajax - Real Madrid, andata Ottavi di Finale di Champions League, ha registrato 3.515.000 telespettatori, share 13,82%. Ha fatto il