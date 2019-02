«La paranza dei bambini» migliore sceneggiatura a Berlino L’intervista al regista

vanityfair

(Di sabato 16 febbraio 2019) Questa intervista è tratta dal numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 20 febbraio 2019«Abbiamo incontrato quattromila ragazzi. Non dico per dire, quattromila sul serio, per arrivare a trovare gli otto protagonisti».Claudio Giovannesi ha appena finito la post-produzione delladei. Il film è tratto dal romanzo di Roberto Saviano, a sua volta ispirato a fatti di cronaca, sul fenomeno della «pesca» dei ragazzini nella rete della camorra. Adolescenti che diventano manovalanza criminale o addirittura boss, responsabili o vittime di violenza e omicidi. Spesso prima l’una e poi l’altra cosa. In concorso alla Berlinale, dove si è aggiudicato l’Orso d’argento per la, il film è nelle sale dal 13 febbraio.Giovannesi aveva già diretto due episodi della serie tv Gomorra ed è stato lo stesso Saviano, insieme ai produttori, a proporgli la ...