La maggioranza si spacca anche sull' Inps Slitta l' accordo sul nuovo presidente

Conte : “Su Regeni impegno mio e del governo”. Ma la maggioranza è spaccata sulla linea da seguire : Tre anni sono passati, ma c’è ancora molto da fare. Il terzo anniversario della morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto, si apre con un tweet della mamma, Paola Deffendi: «25 gennaio 2019... Oggi e sempre, il giallo! Non molliamo, caro Giulio. Truth for Giulio Regeni». In una foto, allegata al post, l’immagine di al...