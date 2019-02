La madre di Zaniolo e le foto su Instragram | ' Non c' è niente di male in quello che faccio'

Roma - la mamma di Zaniolo : 'Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre' : 'Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre'. La mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, dopo giorni di silenzio dice la sua. E ferita dalle cattiverie social e da alcuni articoli secondo ...

Roma - la madre di Zaniolo sbotta : “quanti tristi pettegolezzi su di me” : Francesca Costa, madre di Zaniolo, ha parlato a seguito di alcune illazioni in merito al suo comportamento sui social network “Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre. A mio figlio non dà fastidio niente, non è vero ciò che hanno scritto. Offuscare tutto con pettegolezzi è veramente triste”. Attraverso i social network è arrivata prontamente la risposta della madre di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, dopo le voci di un ...

Roma - Zaniolo rimprovera la madre : "Basta foto su Instagram" : Nicolò Zaniolo è l'astro nascente della Roma , con tre gol realizzati in campionato e la doppietta decisiva in Champions League contro il Porto segnata ad Iker Casillas . La popolarità dell'ex Inter è ...

I tifosi della Roma contro la madre di Zaniolo : niente Grande Fratello per Francesca Costa - la mamma-Wags fa marcia indietro : La mamma di Nicolò Zaniolo al Grande Fratello? Francesca Costa prima conferma la sua intenzione, poi smentisce per non oscurare il figlio: la marcia indietro della madre-wags Un’intervista della mamma di Nicolò Zaniolo ha allarmato i tifosi giallorossi. Francesca Costa, giovane madre del talentuoso calciatore della Roma, ha infatti riferito al quotidiano ‘Il Secolo XIX’ di essere interessata alla partecipazione ad un ...

Chi è Francesca Costa? La madre di Nicolò Zaniolo fa furore - come il figlio in campo - : La bella Francesca è una grande ammiratrice di Francesco Totti ed ecco cos'ha detto sull'ex capitano in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport : " L'ho visto la prima volta che ...