La corte dei Conti contesta l' Italia delle troppe liti | ' Rallentano l' economia'

Le accuse della corte dei Conti : ritardi sulle opere e sanità dimenticata : L’uscita in massa di dipendenti pubblici sessantaduenni creerà vuoti negli organici. Il reddito di cittadinanza rischia di far saltare i Conti. La spesa in investimenti, a dispetto della propaganda, scenderà e il debito pubblico aumenterà. Tutto questo a fronte di una politica «rissosa» e «petulante», persa a cinguettare su Twitter e a postar foto ...

La corte dei Conti : “Infrastrutture inadeguate pesano sull’Italia” : «Il nostro Paese non dispone di un patrimonio infrastrutturale adeguato al suo sistema economico e produttivo. Si tratta di una realtà incontrovertibile che incide negativamente anche sulla qualità della vita dei cittadini: i trasporti, la viabilità, le reti di comunicazione, i sistemi portuali, la raccolta e la valorizzazione reddituale dei rifiut...

Debito pubblico a 2316 miliardi. corte dei Conti : pochi spazi per ridurlo : A fine dicembre è arrivato a quasi 2.317 miliardi di euro. L'allarme: il crinale per ridurre il Debito è molto stretto e per evitare sforamenti si rafforza l'esigenza di monitorare l'attuazione delle ...

corte dei Conti : “In Italia ci sono infrastrutture inadeguate che pesano sulla vita dei cittadini” : infrastrutture inadeguate, controlli insufficienti, rischio vuoti negli organici a causa della quota 100, pessimismo per il futuro. La foto scattata dal procuratore generale della Corte dei Conti Alberto Avoli rappresenta un’Italia in difficoltà, che rischia di perdere terreno rispetto agli altri paesi europei. La denuncia è arrivata durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti ed è stata accompagnata da ...

La corte dei Conti mette in guardia : "Non sarà un 2019 facile - il crinale è stretto" : "Il 2019 e gli anni successivi si presentano non facili per il governo dei Conti pubblici". Lo ha sottolineato il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, spiegando che il "ripiegamento" dell'economia internazionale rende "più stringenti i margini delle azioni di riequilibrio del disavanzo e del debito". "In sede programmatica, - ha aggiunto - gli spazi per garantire un percorso di seppur lenta riduzione del debito appaiono molto ...

Nichel - a oltre 8 anni dal caso la corte dei Conti indaga sul pegno del “Marchese del Grillo” al Campidoglio : La Corte dei Conti indaga sugli ormai celeberrimi rocchetti di Nichel da 197 chilometri dato in pegno al Comune di Roma nel 2012. A 8 anni da un episodio che, nella Capitale, è ormai divenuto leggenda. E di cui nel 2018 si è occupata anche un’inchiesta di Fq Millenium sull’autore della truffa, Giovanni Calabrò, il “marchese del Grillo”. La notitia criminis per i magistrati contabili è rappresentata da un articolo apparso ...

Il caso Diciotti alla corte europea dei diritti dell'uomo : Il ricorso nell'interesse di due migranti trattenuti sulla nave. Se fossse ritenuto ammissibile, l'Italia dovrà rispondere di violazione dei principi della convenzione

