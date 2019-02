La battaglia per la presidenza Inps e l' opzione proroga per Boeri

Nfl - risarcimento milionario per Kaepernick : fu discriminato per la sua battaglia antirazzista : Dopo i commenti del 2017 del presidente Usa Donald Trump, che aveva chiesto ai proprietari Nfl di tagliare chi "contestava" l'inno, la protesta si era "gonfiata" ulteriormente, diventando politica. ...

Tennis - ATP New York 2019 : Lorenzi perde la battaglia al terzo set contro il canadese Schnur : Finisce nei quarti di finale il cammino di Paolo Lorenzi nel torneo ATP di New York. Il 37enne senese, numero 111 del ranking mondiale, è stato sconfitto in tre set dal canadese Brayden Schnur, 23 anni, numero 154 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-6 7-5 dopo due ore e quarantadue minuti di grande battaglia. Un primo set dove regna l’equilibrio. Lorenzi tiene abbastanza tranquillamente i propri turni di servizio, ma non sfrutta tre palle ...

Accadde oggi : nel 1936 la battaglia dell’Amba Aradam - ecco perché oggi ‘ambaradan’ significa ‘confusione’ : Era esattamente il 15 febbraio 1936 quando, durante la guerra d’Etiopia, si combatté la fase decisiva della battaglia di Amba Aradam, ingaggiata dai militari italiani ed etiopi, proprio presso l’omonimo monte. La battaglia, ingaggiata dunque nella provincia di Endertà, vide la messa in atto di diversi attacchi e contrattacchi delle forze italiane guidate dal maresciallo Pietro Badoglio, contrapposte alle forze etiopi del ras Mulugeta Yeggazu. La ...

Ema - battaglia per assegnazione sede non è finita : governo italiano presenta un altro ricorso : Il governo, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro il Regolamento Ue 2018/1718, che stabilisce la nuova sede dell'Ema nella città di Amsterdam. Lega: "La partita non è ancora chiusa, adesso attendiamo fiduciosi l'esito di questo ricorso"Continua a leggere

Caso Emiliano Sala - lite tra Nantes e Cardiff : “anomalia nel contratto” - battaglia legale per il pagamento del cartellino : Nantes e Cardiff stanno litigando in merito al trasferimento di Emiliano Sala, calciatore deceduto dopo la caduta del velivolo che l’avrebbe dovuto portare in Galles Nantes e Cardiff adesso litigano relativamente alla morte del povero Emiliano Sala. Il decesso dell’attaccante ha intristito l’intero mondo del calcio, ma adesso è giunto il momento di fare i conti per i due club ed il business sta prendendo dunque il ...

Roma - Manolas : 'Pronti per la battaglia. De Rossi? Fondamentale averlo' : Il difensore della Roma Kostas Manolas parla a Sky Sport prima della sfida di Champions con il Porto , andata degli ottavi di finale: 'Sono partite che piacciono a tutti, belle da giocare e con lo stadio pieno. Dobbiamo entrare in campo con la testa ...

Ethan - 18 anni - e la battaglia contro i genitori per potersi vaccinare : «Ho chiesto consigli su Reddit - litigando con mamma e papà» : «Questa generazione di bambini non vaccinati che oggi ha raggiunto la maggiore età ora sta guardando alla scienza e vuole proteggersi. Diventati maggiorenni, cercano di uscire dalla nuvola di ...

Sicilia : resta chiusa strada per Piano battaglia e il sindaco Polizzi trasferisce ufficio in tenda : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - Da tredici anni la strada che collega Polizzi Generosa, piccolo comune delle Madonie, a Piano Battaglia è chiusa, e adesso il sindaco, in segno di protesta, trasferisce il suo ufficio sotto la tenda proprio a Piano Battaglia. Protagonista della singolare protesta è Giu

Valguarnera : Il capogruppo UDC Filippa D'Angelo - "La battaglia per i servizi sanitari a Valguarnera è appena iniziata' : La vicenda del Poliambulatorio a Valguarnera, da 3 anni, sta impegnando la politica locale. Tanti i disappunti e le criticità che sono state affrontate. Abbiamo aspettato per l'avvio della risoluzione che, finalmente, è arrivata. Il Direttore Generale dell'ASP, Dott. Iudica, ...

Palermo - Piano battaglia : giornata di superlavoro per i tecnici del Soccorso alpino : giornata di superlavoro per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano che oggi, preso atto dello spirito di collaborazione dimostrato dalla direzione della Protezione civile della Città metropolitana di Palermo e tenuto conto della notevole affluenza di gitanti e sciatori a Piano Battaglia, hanno garantito il presidio sospeso nei giorni scorsi dopo il mancato reintegro di alcuni importanti presidi sanitari che si erano danneggiati ...

La battaglia di Eluana per scegliere come morire : a che punto è il dibattito sul fine vita : Dieci anni fa moriva Eluana Englaro. La storia della giovane in stato vegetativo irreversibile e la battaglia del papà...

