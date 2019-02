Karate | Premier League Dubai 2019 | Clio Ferracuti e la squadra femminile di kata in

Karate - Premier League Dubai 2019 : Luigi Busà vola in finale - Angelo Crescenzo e Viviana Bottaro in lotta per il terzo posto : Tre azzurri in corsa per il podio dopo la prima giornata di gare della Premier League di Karate a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Sul tatami brilla il veterano Luigi Busà, che raggiunge la finale nei -75 kg. Il 31enne siciliano si riscatta subito dopo la prestazione sottotono di Parigi e domenica combatterà per la vittoria contro l’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh. Una finale in cui l’azzurro proverà a “vendicare” l’epilogo dei Mondiali di Madrid, ...

Karate - Premier League Dubai 2019 : seconda tappa stagionale - Angelo Crescenzo la punta azzurra : Questo fine settimana a Dubai (Emirati Arabi Uniti) si svolgerà la seconda tappa stagionale della Premier League di Karate. Dopo l’esordio a Parigi, i migliori atleti del mondo torneranno a sfidarsi sul tatami per conquistare un successo nel massimo circuito internazionale e ottenere anche punti importanti per il ranking olimpico. In gara ci saranno quasi 800 atleti provenienti da 86 differenti paesi e anche l’Italia sarà presente con i suoi ...

Karate - Premier League 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Dubai - in gara tutti i big azzurri : Nel weekend del 15-17 febbraio si disputerà la seconda tappa della Premier League 2019 di Karate che andrà in scena all’Al Wasl Club di Dubai (Emirati Arabi Uniti). Il circuito internazionale aveva fatto il proprio debutto stagionale a Parigi (Francia) dove l’Italia aveva conquistato ben cinque medaglie, in Oriente saranno impegnati 12 azzurri (oltre a 24 italiani che difenderanno i colori del proprio club di appartenenza). Ormai ...

Karate - Premier League Parigi 2019 : l’Italia inizia alla grande la stagione - Angelo Crescenzo si conferma subito ai vertici : Un grande inizio di stagione per l’Italia del Karate, che nella Premier League di Parigi ottiene cinque podi e altri punti importanti per il ranking olimpico in vista di Tokyo 2020. Sul tatami francese gli azzurri sono stati protagonisti in molte gare, ottenendo risultati prestigiosi. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le performance dei nostri portacolori in questo primo appuntamento dell’anno. Partiamo da Angelo Crescenzo, che dopo lo ...

Karate - Premier League Parigi 2019 : pioggia di medaglie per l’Italia! Maresca e Crescenzo d’argento - Bottaro e Busà di bronzo : È stata una domenica decisamente positiva per l’Italia nella prima tappa della Premier League di Karate 2019. Sono arrivati cinque piazzamenti da podio ma, purtroppo, è mancata solo la medaglia del metallo più prezioso. Andiamo a conoscere i risultati di tutte le finali odierne di Parigi, per una domenica davvero intensa e ricca di emozioni. DONNE Kata donne successo per la giapponese Kiyou Shimizu davanti alla spagnola Jaime Sandra ...

Karate - Premier League Parigi 2019 : nella seconda giornata il team kata femminile raggiunge la finale per il terzo posto : Dopo una prima giornata di gare eccezionale, la seconda non è altrettanto favorevole all’Italia nella Premier League di Karate di Parigi. Oggi sul tatami francese arriva infatti una sola finale per il terzo posto, ottenuta nel kata a squadre femminile, mentre le punte azzurre del kumite hanno deluso le aspettative. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nel kata a squadre femminile la squadra delle Fiamme Oro ...

Karate - Premier League Parigi 2019 : ITALIA FANTASTICA! Crescenzo e Maresca in finale - quattro azzurri in corsa per il podio! : Inizia alla grande per l’ITALIA la nuova stagione del Karate. Nella prima giornata di gare della Premier League di Parigi i nostri portacolori ottengono infatti il pass per ben sette finali: due per la vittoria e le altre cinque per il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. La prima finale di giornata viene conquistata da Angelo Crescenzo, che si conferma tra i più forti del mondo nei -60 kg. Il campione iridiato in ...

Karate - Premier League Parigi 2019 : inizia la stagione - Angelo Crescenzo e Luigi Busà guidano gli azzurri : La nuova stagione del Karate inizierà questo fine settimana a Parigi, che ospiterà la prima tappa della Premier League, il massimo circuito internazionale. Sul tatami francese si ritroveranno i migliori atleti del mondo pronti a tornare a sfidarsi in vista di un anno che sarà particolarmente importante, visto che il cammino di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 entrerà nel vivo e i risultati saranno sempre più pesanti. L’Italia sarà ...