Juventus | a Madrid per segnare Ronaldo cerca il primo gol al Wanda Metropolitano

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Juventus - Allegri : "Squadra in crescita - a Madrid dobbiamo fare gol" : La Juventus non fa sconti, e cala il tris contro il Frosinone prima di tuffarsi negli ottavi di Champions League. Massimiliano Allegri ha commentato così la prestazione dei suoi: "La squadra è in ...

Atletico Madrid Juventus - Bonucci suona la carica : obiettivo Champions : Atletico Madrid Juventus – Al termine della vittoriosa sfida con il Frosinone, Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla delicatissima sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Concentrazione alle stelle e tanta voglia di ribadire la superiorità sulle altre squadre in campo, non solo in campionato, ma anche nella massima competizione continentale. Atletico […] More

Serie A - Juventus-Frosinone 3-0 : Dybala - Bonucci e Ronaldo dominano la scena - bianconeri pronti per Madrid : La Juventus vince in assoluta scioltezza per 3-0 contro il Frosinone il primo anticipo della 24esima giornata della Serie A 2018/19. All’Allianz Stadium i bianconeri regolano la neopromossa sprecando pochissime energie in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League di mercoledì al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. E, come se non bastasse, si regala conferme importanti. La condizione è decisamente ...

Atletico Madrid-Juventus : tegola per Simeone - un titolare va ko : Atletico MADRID JUVENTUS- Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere della Sera”, Simeone dovrà fare a meno del suo terzino sinistro, Hernandez, in vista del match d’andata di Champions League contro la Juventus. Un brutto ko che priverà il tecnico del Colchoneros del campione del mondo francese. L’Atletico Madrid sarà chiamato a sostituire Hernandez con Felipe […] More

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Zidane-Juventus - dalla Spagna : Allegri verso Madrid e Zizou a Torino : Zidane-Juventus – Florentino Pérez è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: Santiago Solari è riuscito a rilanciare il Real Madrid dopo una prima parte di stagione complicata, ma il presidente punta un profilo più esperto per la panchina. Leggi anche: Juventus-Frosinone streaming: ecco dove vedere il match, no Rojadirecta Zidane-Juventus, Allegri la chiave Secondo Don Balón, […] More

Atletico Madrid-Juventus - Bonucci-Chiellini : ora c’è la conferma! : Atletico MADRID JUVENTUS- Mancano meno di 10 giorni alla sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, match valido per gli ottavi di finale d’andata. Come trapelato nell’ultimo allenamento odierno, Allegri potrà sorridere perchè potrà contare sul totale recupero di Chiellini e Bonucci, i quali partiranno titolari in vista del delicatissimo match di Madrid. […] More

Calciomercato Juventus : Asensio al posto di Dybala che piace all’Atletico Madrid (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus continua a ruotare intorno alla questione Dybala. Non sono bastate le parole rilasciate ieri alla Gazzetta dello Sport da Fabio Paratici per fermare i rumors. In Spagna sono convinti che l’argentino lascerà i bianconeri la prossima estate, così stilano al lista degli interessati e di chi potrebbe prendere il suo posto. l’ultimo nome uscito è quello di Marcos Asensio, altro giocatore che proprio come Isco e Marcelo ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - come acquistare i tickets per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League : Tra le gare di ritorno degli ottavi della Champions League di calcio, che si disputeranno nelle prime due settimane di marzo, c’è l’incontro tra Juventus e Atletico Madrid, in programma martedì 12 marzo alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, abbastanza sfortunati nel sorteggio, e i “Colchoneros“, che si sono complicati la vita perdendo la vetta del girone eliminatorio nell’ultima giornata. Nella fase ...

