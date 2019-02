Italiani come noi | grandi navi a Venezia? “Si | fondamentali per l’economia” “No

Atletica - Campionati Italiani indoor oggi (15 febbraio) : orari e programma delle gare. Come vederle in tv : oggi venerdì 15 febbraio incominciano i Campionati italiani indoor 2019 di Atletica leggera, la prima giornata è riservata esclusivamente al salto in alto. C’è grande attesa al Palaindoor di Ancona per gustarsi le gesta di Gianmarco Tamberi, una delle nostre punte di diamante vuole migliorare lo stagionale di 2.27 realizzato la scorsa settimana a Banska Bystrica e insegue una prestazione di assoluto livello per presentarsi agli Europei ...

Berlusconi - nuovo show su Rete4 contro M5s : “Italiani - siete un vergogna. Ma come si fa a ragionare così?” : nuovo show, se possibile con toni ancora più estremi, per Silvio Berlusconi. Dopo l’uscita da Barbara D’Urso, l’ex cavaliere è apparso su Rete4 per una intervista a Stasera Italia. Più che un discorso, una vera summa del tardo pensiero Berlusconiano in pillole. La prima, destinata a fare polemica è rivolta agli elettori del movimento 5 stelle: “Italiani, siete tutti fuori di testa – ha detto Berlusconi – come ...

Berlusconi - nuovo show su Rete4 : “Italiani - siete un vergogna. Ma come si fa a ragionare così?” : nuovo show, se possibile con toni ancora più estremi, per Silvio Berlusconi. Dopo l’uscita da Barbara D’Urso, l’ex cavaliere è apparso su Rete4 per una intervista a Stasera Italia. Più che un discorso, una vera summa del tardo pensiero Berlusconiano in pillole. La prima, destinata a fare polemica è rivolta agli elettori del movimento 5 stelle: “Italiani, siete tutti fuori di testa – ha detto Berlusconi come si fa a ...

Conte a Verhofstadt : Noi Italiani Burattini?I Burattini sono chi risponde a lobby come voi : Conte a Verhofstadt: I Burattini sono chi risponde a lobby come voi “Per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Di Maio e Salvini?”. “Io amo l’Italia ma oggi… L'articolo Conte a Verhofstadt: Noi Italiani Burattini?I Burattini sono chi risponde a lobby come voi proviene da Essere-Informati.it.

San Valentino - come non diventare il prossimo ex? Ecco quali sono le abitudini sessuali degli Italiani : San Valentino, festa degli innamorati, è l’occasione perfetta per celebrare l’amore e sorprendere il proprio partner con un dono speciale. La corsa al regalo perfetto non sempre si conclude al meglio e il rischio di diventare il nEXt ex è alto quando si cede alla tentazione di grandi cuscini stampati con foto di coppia, portachiavi improbabili e fiori finti. Oltre al cattivo gusto si può cedere ai cliché. Grande classico: la scatola di ...

Di Maio e Salvini : come impoverire gli Italiani - : Non ci vuole molto a capire che, se l'economia non va, ci saranno problemi per tutti. In sintesi, aumenta la povertà. come si fa ad uscire da questa terribile morsa? Investendo. I soldi non ci sono, ...

"Italiani impazziti". Berlusconi-show in tv : come smonta il governo : L'ex premier ricorda l'età dorata, quando era lui a Palazzo Chigi, la politica fiscale era più leggera, le relazioni internazionali efficaci e vigorose. Poi, come un profeta inascoltato, snocciola ...

'Italiani impazziti'. Berlusconi-show in tv : come smonta il governo : L'ex premier ricorda l'età dorata, quando era lui a Palazzo Chigi, la politica fiscale era più leggera, le relazioni internazionali efficaci e vigorose. Poi, come un profeta inascoltato, snocciola ...

Ci voleva il Sanremo del cambiamento per capire come votano gli Italiani : Sarà che è il Festival del cambiamento, sarà che questo governo fa apparire nuove tutte le cose, ma guardando Sanremo mi sono accorto per la prima volta di un dettaglio talmente radicato nella psicologia degli italiani da passare inosservato: il televoto. A inizio Festival il suffragio viene aperto

Italiani come noi - tassa di ingresso a Venezia? “Rischio blocco del turismo”. “Giusto l’indennizzo dai visitatori mordi e fuggi” : A Venezia la novità del 2019 è la tassa di ingresso per i turisti di giornata. La misura è stata inserita a dicembre nella manovra di bilancio. E mentre il sindaco annuncia il varo del provvedimento dicendo che “coprirà i costi di gestione della città”, siamo andati a Venezia per discuterne con gli abitanti. Gli argomenti dei favorevoli sono prevalentemente questi: “Servirà a raccogliere soldi da investire in servizi per i ...

I nomi dei bambini in Italia - come chiamano i figli gli Italiani? : I nomi dei bambini in Italia, come chiamano i figli gli Italiani? Non solo in Italia, ma un po’ ovunque in Occidente, i nomi dei bambini sembrano vivere delle ondate di popolarità destinate poi a scemare per essere sostituite da altre. E’ facile trovare molte persone nate negli stessi anni con lo stesso nome, poi destinato ad essere misconosciuto nella generazione successiva. Fu il caso del nome “Valentina” negli ...

Italiani come noi - spiati dagli algoritmi? “Come una schedatura - meglio stare attenti”. “Bisogna accettare il sistema” : “Ogni nostra azione in rete è tracciata, ormai c’è poco da fare”, dicono alcuni. “Con le opportune precauzioni si può preservare la nostra privacy“, replicano altri. “L’importante è che i nostri dati non vengano usati per fini illeciti”, aggiungono altri ancora. Il potere di profilazione degli algoritmi ormai è noto alla gran parte dei frequentatori di motori di ricerca e social network. Ne ...

Videogiochi - come se la passano gli sviluppatori Italiani : Un’immagine da “Last Day of June” di Ovosonico come se la passa chi produce Videogiochi nel Belpaese? Bene, ma non benissimo, verrebbe da rispondere leggendo il Censimento dei game developer italiani 2018, che mentre scriviamo viene presentato a Roma al Games Industry Day. Commissionato dall’associazione di categoria, Aesvi, al Centro di ricerca interuniversitario in Economia del territorio, il rapporto evidenzia una fase di ...

Australian Open 2019 - gli Italiani in campo oggi (19 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Arriva il primo weekend degli Australian Open, nel quale si completano i terzi turni per quanto riguarda gli uomini e le donne. In casa Italia soltanto un nome è rimasto in entrambi i casi: tra i maschi Fabio Fognini, tra le femmine Camila Giorgi. Il ligure, testa di serie numero 12, affronterà il numero 23 del seeding, e cioè lo spagnolo Pablo Carreno Busta, contro il quale ha perso tutti i 5 precedenti: il percorso all’interno dello Slam ...