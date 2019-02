Irruzione dei carabinieri nell' appartamento del pusher Dentro c' erano 12mila euro di

Davide Falcioni - confermata la condanna a 4 mesi : documentò Irruzione dei No Tav : Sembrava dovesse terminare con un’assoluzione. La procura generale riteneva che il fatto fosse particolarmente “tenue”, non meritevole di una condanna. Invece la terza sezione penale della Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna a quattro mesi per il giornalista di Fanpage.it Davide Falcioni. Il cronista era accusato di concorso in violazione di domicilio per aver seguito un gruppo di No Tav nel corso di un’irruzione al termine di ...