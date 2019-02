' Io | prof con i ladri in casa | a Chiaia non c' è più sicurezza'

Elezioni e problemi legati alla professione - gli avvocati di Lecce si confrontano : L'incontro durato poco meno di 3 ore ha toccato i punti salienti dei problemi dell'avvocatura, anche in vista delle Elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Ex vicedirettore FBI McCabe conferma : 'Lo Stato profondo complotta per rimuovere Trump' : Secondo Andrew McCabe, ex vicedirettore dell'FBI, sarebbe in atto una manovra politica del cosiddetto "Stato Profondo" per rimuovere Trump dalla presidenza. Le prove di legami tra il presidente e la Russia sarebbero inoltre state costruite a tavolino in un disegno più ampio che prevedeva la "distruzione" politica di Trump. Come prevedibile, le parole di McCabe hanno scatenato una vera e propria tempesta politica, tra chi dice che sono ...

Frittelle gratis solo a bimbi italiani - il consigliere FdI : “Le darò ai profughi. Meloni? Mi prendo la manganellata” : “Le Frittelle ai bambini? Da anni faccio questa iniziativa a mie spese e nessuno è andato via senza la frittella, anche bambini del campo nomadi. Quest’anno ho voluto mandare un messaggio forte: prima gli italiani, perché a Mantova il 75% degli aiuti dei servizi sociali vengono dati al 13% degli extracomunitari. A Mantova gli italiani sono discriminati”. Si difende così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), Luca de Marchi, il consigliere ...

Serie A - l’analisi della giornata : Piatek Vs Zapata - è il festival del gol. Roma e Lazio pronte ad approfittare dello scontro diretto : Si torna in campo per la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi per le zone alte della classifica ma anche per la salvezza. Il turno prende il via con la partita della Juventus, i bianconeri sono reduci dal successo contro il Sassuolo e hanno intenzione di allungare momentaneamente sul Napoli, sulla carta una partita che non dovrebbe portare grossi problemi, di fronte il Frosinone con la partita ...

Notte degli Oscar 2019 - Tarantino - Scorsese e altri professionisti contro l'Academy - : Alcune delle più importanti personalità del mondo del cinema si sono scagliate contro la decisione degli Academy Awards di non trasmettere in diretta la cerimonia di consegna di quattro premi.

Pa - corso a Villa Umbra su impatto nuovi modelli gestionali sulla performance con professor Hinna : Relatore della giornata formativa: Luciano Hinna, professore straordinario in Economia delle Aziende Pubbliche presso l'Universitas Mercatorum di Roma, già ordinario di Economia delle aziende ...

L'economia mondiale rallenta? Ecco i segnali che lo confermano e la profezia per il 2019 : Per quanto forse il più monitorato dai mercati, il petrolio non è l'unico e nemmeno il più significativo indicatore del reale stato di salute delL'economia mondiale, in quanto la sua produzione è ...

Tg2 Post - nuovo programma di approfondimento di Rai2 : conferenza stampa : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Tg2 Post, la nuova striscia di approfondimento in onda subito dopo il TG2 delle 20.30 a partire da lunedì 18 febbraio. Alla conduzione Francesca Romana Elisei. Blogo seguirà in tempo reale l'incontro con i giornalisti, a cui prenderà parte anche il direttore del telegiornale Gennaro Sangiuliano, che aprirà ogni puntata di Tg2 Post con il suo punto. ...

Popolo Sovrano : il nuovo approfondimento di Rai2 debutta con l’aggressione al reporter Daniele Piervincenzi – Video : Daniele Piervincenzi, Eva Giovannini, Alessandro Sortino Reportage immersivi e confronti in studio tra politici, giornalisti, imprenditori e protagonisti della cronaca. Rai2 rimodella il proprio approfondimento d’attualità e lo declina in prima serata al giovedì con una nuova formula dal titolo evocativo: Popolo Sovrano. La trasmissione, condotta da Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, debutterà stasera, sorgendo ...

Quanto conosci i profili Instagram dei politici italiani? : (screenshot: Matteo Salvini/Instagram) L’invasione della politica sui social è un dato di fatto, ma se negli ultimi anni si è parlato soprattutto di Twitter, diventato per molti leader pulpito privilegiato per annunci urbi et orbi, sempre maggiore importanza, da qualche tempo, ha assunto anche la condivisione su Instagram, specchio di una pseudo-dimensione privata e quotidiana grazie alla quale, da sinistra a destra, si cerca un ...

Germania - profughi siriani arrestati per crimini contro l'umanità : Anche la formazione politica di estrema sinistra Die Linke ha biasimato l'esponente cristiano-democratica per avere 'aperto le porte' del Paese a dei ' macellai al soldo di Assad'.

Monica Lazzarin - la scienziata «delle stelle con la coda» : prof universitaria solo dopo un ricorso al Tar : Eppure «la scienziata delle stelle con la coda» Monica Lazzarin, 56 anni di Agna, Padova,, ha faticato meno a gestire un progetto unico al mondo, a entrare nel gruppo di lavoro dell'Unione ...