Inter-Icardi choc | grande paura per Wanda Nara

Icardi-Inter separati in casa : non si dissocia da Wanda Nara : MILANO - separati in casa. E senza sapere fino a quando. La giornata di ieri, infatti, con il rientro della squadra alla Pinetina dopo la vittoria in casa del Rapid Vienna non ha prodotto sostanziali ...

La Juventus chiama l'Inter : pronto l'affondo per Icardi (RUMORS) : In casa Inter a tener banco è sempre il caso Mauro Icardi, pur essendo alla vigilia del match di campionato contro la Sampdoria. Una gara che molto probabilmente il centravanti argentino salterà. Questa volta non perché potrebbe rifiutare nuovamente la convocazione, come successo in occasione del match di Europa League contro il Rapid Vienna, ma a causa di un'infiammazione al ginocchio, come annunciato con un cominciato ufficiale dalla società ...

Inter - paura per Wanda Nara e i figli : sasso contro la moglie di Icardi : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade, non lontano da San Siro,, un sasso ha colpito un ...

Inter - sasso contro l’auto di Wanda Nara : paura per la moglie di Icardi : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, in particolar modo a tenere banco è il caso Icardi. L’attaccante ha deciso di non seguire la squadra in trasferta in Europa League dopo la decisione del club nerazzurro di consegnare la fascia di capitano al portiere Handanovic. L’argentino sarà out anche contro la Sampdoria e la rottura sembra inevitabile. Nel frattempo paura nelle ultime ore per Wanda Nara, moglie del ...

Caso Icardi - la verità sulla multa dell'Inter : manca la firma di Mauro : Il Corriere dello Sport svela alcuni retroscena del Caso Icardi e, in particolare, si sofferma sulla multa che l'Inter ha comminato all'allora capitano a inizio gennaio, per il ritardo nel rientro dall'Argentina . ...

Anche uno strano ko allontana Icardi dall'Inter : Più si succedono gli eventi, più la situazione diventa kafkiana. Gli sviluppi della vicenda Icardi in casa Inter sfiorano il paradossale. Ora a tenere l'argentino ai margini è un infortunio rimediato ...

Inter : Icardi - Wanda Nara e i rischi delle fiction : ... forse giocare domenica, magari segnare, mostrare a tutti con i fatti attaccamento alla maglia, professionalità, ritrovare una posizione di forza migliorando la sua immagine nel mondo Interista e ...

Icardi - continua il braccio di ferro tra l’Inter e il loro ormai ex capitano : Icardi – La questione relativa a Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Proprio il club nerazzurro, pare su suggerimento di buona parte dello spogliatoio, ha deciso a sorpresa pochi giorni fa di togliere la fascia da capitano all’attaccante argentino per assegnarla al portiere Samir Handanovic. A causare tutto questo sarebbero state le […] L'articolo Icardi, continua il braccio di ferro tra l’Inter e il loro ...

Caso Inter – Wanda “torna al lavoro” e su Twitter si scatena l’inferno : la moglie di Icardi presa di mira sui social [GALLERY] : Wanda Nara attaccata sui social: i commenti dei tifosi nerazzurri sotto il tweet dell’argentina in vista della puntata di domani di Tiki Taka Sembra non esseri rilassato il clima attorno a Wanda Nara e Mauro Icardi. La moglie del calciatore argentino dell’Inter è attaccata dai tifosi nerazzurri perchè ritenuta colpevole della ‘rovina’ del marito. Il club nerazzurro ha deciso di togliere la fascia da capitano al ...

Inter - Icardi parla su Instagram : 'Confondili con il silenzio - sorprendili con azioni' : 'Confondili con il tuo silenzio. sorprendili con le tue azioni' e la foto del suo tatuaggio che occupa tutto il busto: Mauro Icardi torna a parlare su Instagram con un altro post criptico dopo quello ...

Inter - Icardi : "Confondili con il tuo silenzio - sorprendili con le tue azioni" : Dopo la citazione di Mark Twain , "È meglio tenere la bocca chiusa e sembrare stupidi, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio",, a ventiquattro di distanza Mauro Icardi torna a parlare... sui ...

Inter - Icardi messaggio misterioso : 'Sorprendili con le tue azioni' : Visualizza questo post su Instagram Confúndelos con tu silencio, Sorpréndelos con tus acciones. ?? #MI9 . . #lion @arturholykoi #tattoo #ink ? Un post condiviso da Mauro Icardi - MI9 , @mauroIcardi, ...

Inter - bufera Icardi : la Juventus si fa avanti con una telefonata : In casa Inter si respira aria di tempesta dopo il passaggio della fascia di capitano da Icardi al portiere Handanovic e il rifiuto da parte del calciatore argentino di partire per Vienna in vista della gara di Europa League contro il Rapid. Oggi l'ormai ex capitano dell'Inter si è presentato ad Appiano Gentile per un incontro con l'allenatore Spalletti e con Ausilio, dirigente sportivo e responsabile dell'area tecnica della squadra lombarda. ...

Inter - per Icardi nessun summit con Marotta : il punto sulla situazione : Milano, 15 febbraio 2019- Niente allenamenti, un San Valentino trascorso a Milano anziché nello stadio del Rapid Vienna e delle spiegazioni che tardano ad arrivare: non è stata di certo una settimana ...