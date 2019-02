emiliaromagnanews24

: “Innovazione e valorizzazione della castanicoltura emiliano-romagnola” lunedì 18 febbraio a Bologna #emiliaromagna… - emiliaromagnago : “Innovazione e valorizzazione della castanicoltura emiliano-romagnola” lunedì 18 febbraio a Bologna #emiliaromagna… - takethedate : Nuovo #evento: Innovazione e valorizzazione della castanicoltura emiliano-romagnola - startzai : RT @Codirp_: Speriamo che #ARAN e i #CCNL sappiano contribuire a questo salto culturale e alla valorizzazione delle #competenze per la cost… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Giorgio Cantelli Forti, Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura il binomio uomo/castagno non è stato solo fondamentale per la sopravvivenza e l'economia delle famiglie, ma anche per la ...