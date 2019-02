Il rischio guerra c' è Ma l' Europa | e il nostro governo | stanno a guardare

Mosca vuole lasciare internet "C'è il rischio di cyberguerra" : Un test previsto dal cosiddetto Programma nazionale di economia digitale, un pacchetto di leggi sulle telecomunicazioni in fase di approvazione che punta a rendere l'internet russo indipendente dal ...

Tregua dazi Usa-Cina a rischio? 'La prossima guerra commerciale la combatteranno in Venezuela e Africa' : Focus sulle ultime indiscrezioni che arrivano dal fronte commerciale Usa-Cina, e che stanno alimentando qualche timore a livello globale. Stando a una fonte contattata da Cnbc, non ci sarà alcun ...

Reddito di cittadinanza - allarme dei sindacati : "Sui navigator rischio guerra tra poveri" : MILANO - I sindacati lanciano l'allarme sul Reddito di cittadinanza. Il nuovo sussidio, secondo Cgil, Cisl e Uil rischia di innescare 'una vera e propria guerra tra poveri'. Intervenute in audizione ...

I sindacati bocciano il reddito di cittadinanza : "rischio guerra tra poveri" : Il reddito di cittadinanza rischia di innescare "una vera e propria guerra tra poveri". E' l'allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil nell'audizione sul decretone. I sindacati denunciano "la concorrenza" che rischia di crearsi tra nuovi e vecchi precari dell'Anpal (cioè tra i navigator e i lavoratori storici), ma anche "l'effetto spiazzamento" degli utenti dei centri per l'impiego non beneficiari del reddito che potrebbero passare in secondo ...

Trump minaccia ancora ma Maduro non molla : "È rischio guerra civile" : Ecco, il problema sta proprio lì: nel volere fare credere al mondo che Maduro abbia ancora il popolo dalla sua parte. Oltre che la legge, altrimenti l'intervistatore non avrebbe dovuto chiamarlo ...

Venezuela - Trump evoca 'opzione militare'/ Maduro al presidente Usa : 'Fermati - rischio guerra civile' : Proteste in piazza pro-contro Maduro: nuovo appello Usa ai militari di Caracas, 'riconoscere Guaidó'. Polemiche verso l'Italia, 'Mattarella intervenga'

"Kabul simbolo del fallimento UsaIn Asia rischio guerra nucleare" : Arduino Paniccia, massimo esperto di geopolitica e strategia militare, analizza radici e conseguenze del ritiro dall'Afghanistan. "Trump ha rovesciato la dottrina neocon ma ora" Segui su affaritaliani.it

La guerra dei numeri sui tagli alla scuola : a rischio i prof di sostegno “aggiuntivi” : Investiamo nella scuola, assicurano sul loro blog i Cinque Stelle. «Questa manovra colpisce duramente la scuola togliendole 4 miliardi», assicurano dall’opposizione. Una battaglia armata di affermazioni contrastanti che semina confusione. E per capire «dove sta la verità» occorre prendere in mano il bilancio pubblico riclassificato per “azioni poli...

Putin avverte il mondo : «C’è il rischio di una guerra nucleare e della fine della civiltà» Video : Oltre 1.700 reporter all’evento di fine anno del presidente russo: «Se arriveranno i missili in Europa, poi l’Occidente non squittisca se reagiremo. Abbiamo sviluppato nuove armi come deterrenti». E sul ritiro degli Usa dalla Siria: «Fanno bene»

