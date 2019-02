Il Bayern Monaco è pronto per il Liverpool | in versione Beatles sui social

Dybala : il Bayern Monaco sarebbe pronto a offrire 75 milioni di euro : Il caso Icardi ha riaperto diversi fronti di mercato all'interno della Juventus. E questo potrebbe indurre la dirigenza bianconera a dover effettuare delle scelte importanti, se non addirittura clamorose. E al centro di queste trattative, oltre a Mauro Icardi, ci sarebbe un'altro giocatore argentino. Ci riferiamo, ovviamente, a Paulo Dybala. Di fatto, la Juventus per il momento non ha fatto nessuna dichiarazione ufficiale circa il futuro del ...

AUGSBURG-Bayern Monaco : diretta tv - streaming e dove vederla : AUGSBURG-BAYERN MONACO: diretta tv, streaming e dove vederla Augsburg- Bayer MONACO si disputerà Venerdì 15 Febbraio alle ore 20.30. La partita, valida per la 22esima giornata di Bundesliga, avrà luogo al WWK arena di Augusta. Match molto complicato per la squadra di casa, che dovrà fare i conti con i campioni di Germania, attualmente secondi classificati a quota 45 punti. L’Augsburg di Manuel Baum sta compiendo un percorso non ...

Dybala-Bayern Monaco - cosa c’è di vero? Retroscena e dettagli : DYBALA BAYERN Monaco- La Juventus potrebbe decidere di sacrificare Paulo Dybala in vista della prossima stagione per puntare con forte decisione su Salah. Come evidenziato dai colleghi di “TMW“, il Bayern Monaco sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 75 milioni di euro per strappare l’attaccante alla corte di Allegri. […] More

Bayern Monaco - per il futuro si pensa ad una giovane promessa del Monaco : Il Bayern Monaco per la prossima stagione punta a rinnovare la rosa e a porre le basi per il futuro. Secondo quanto riportato da Sport Bild, il club bavarese è fortemente interessato a Hannibal Majbri , g iovane centrocampista nato nel 2003 di proprietà del Monaco. In passato il giovane è stato seguito anche da Arsenal, ...

Bayern Monaco : pronto l'offerta per Pepé : Sirene tedesche per Nicolas Pepé . Secondo Le 10 Sport , il Bayern Monaco sta preparando un'offerta per l'attaccante del Lille, 23 anni, seguito con interesse pure da Arsenal, Barcellona e Manchester City.

Bayern Monaco-Schalke 04 : diretta streaming e tv - dove vederla : Bayern Monaco-Schalke 04: diretta streaming e tv, dove vederla Bayern Monaco-Schalke 04 match valevole per la 21esima giornata di Bundesliga, si giocherà sabato 9 Febbraio 2019 all’Allianz Arena di Monaco, con calcio di inizio alle 18:30. Il 2018 della Bundesliga: top e flop del campionato tedesco Bayern Monaco-Schalke 04: le squadre Bayern Monaco La squadra di Niko Kovac è reduce da una brutta sconfitta per 3 a 0 contro ...

Bayern Monaco - altro infortunio per Neuer : stagione a rischio : Ennesime brutte notizie in casa Bayern Monaco: secondo Sport Bild il portiere Manuel Neuer potrebbe restare fuori per almeno tre mesi a causa di un problema al pollice della mano conosciuto com e 'pollice dello sciatore'. Il portiere tedesco si sta ...

Il Bayern Monaco mette James Rodriguez a dieta : le 13 regole da seguire : Tredici semplici regole per provare a riprendersi il Bayern. Tredici regole che hanno a che vedere con lo stile alimentare. Sono quelle che si è visto recapitare dal club James Rodriguez, scivolato ...

Bayern Monaco - Sandro Wagner saluta la Bundesliga per volare in Cina : Sandro Wagner lascia le fila del Bayern Monaco per andare a cercar fortuna (economica) in Cina al Tianjin Teda L’ex nazionale tedesco Sandro Wagner lascia le fila del Bayern Monaco per unirsi al club cinese Tianjin Teda, come confermato oggi dal club tedesco. Wagner lascia Monaco dopo un anno in cui quasi non è stato amai schierato dal nuovo allenatore Niko Kovac. Il suo contratto era in scadenza nel 2020. “Sandro Wagner ha ...

Calciomercato Bayern Monaco - Hudson-Odoi chiede la cessione al Chelsea : Stando a quanto riportato sia da Sky Sport Uk che dal Sun, Hudson-Odoi avrebbe mandato una lettera alla dirigenza chiedendo di lasciarlo andare al Bayern Monaco , possibilmente già in questa finestra ...

Bundesliga - Bayern Monaco schiacciasassi con lo Stoccarda : 4-1 : Settima vittoria di fila in Bundesliga per il Bayern Monaco , che torna secondo in solitaria e mette nel mirino il Borussia Dortmund, distante 6 punti: netto il 4-1 contro un disastrato Stoccarda , ...

Scacco al Chelsea : Hudson-Odoi verso il Bayern Monaco : In un qualsiasi mercato, anche quello calcistico, quando il datore di lavoro ti offre un nuovo contratto ma tu sai di essere ambito da alcune società molto prestigiose, è legittimo che tu “tiri il prezzo” a chi vuole tenerti con sé. Rifiuti le cifre che ti vengono proposte, agitando lo spauracchio delle convincenti offerte che stai ricevendo da altre parti: con questa strategia, o ottieni uno stipendio abbastanza considerevole dalla tua ...

La strategia Bayern Monaco : sfruttare la forza economica per indebolire la concorrenza : I bavaresi, grazie alla propria forza economica, acquistano sempre di più dai club tedeschi per indebolire la concorrenza e monopolizzare i risultati. L'articolo La strategia Bayern Monaco: sfruttare la forza economica per indebolire la concorrenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Daily Mail : «Il Bayern Monaco si inserisce nella corsa a Morata» : LONDRA - Alvaro Morata è accostato a diverse squadre in questa sessione di calciomercato. Il futuro dello spagnolo, infatti, è sempre più lontano dal Chelsea dopo la prima parte di stagione deludente ...