Google Maps rivela per errore i siti militari segreti di Taiwan | e anche degli USA

L’Italia raccontata dai satelliti di Google Maps : Palmanova, Friuli Venezia-Giulia Laguna di Venezia Vesuvio Sirmione Bari Arco della Pace, Milano Lago di Bilancino, Mugello L'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua VetereCittà dello sport, Roma Area portuale Voltri - Pra, Genova Livorno Quartieri Spagnoli, Napoli Catturare l’Italia da una prospettiva inedita, è questo l’obiettivo del profilo Instagram Square of Italy, progetto nato da un’idea del 25enne Ottavio Rusalen in ...

Google Maps 10.10 sta testando la cancellazione automatica della cronologia delle posizioni e altre funzionalità : La beta 10.10 di Google Maps 10.10 è in lavorazione con alcune novità tra le quali una nuova impostazione "Eventi personali", l'eliminazione automatica della cronologia delle posizioni, le tappe di viaggio e un indicatore che richiama il carnevale brasiliano. L'articolo Google Maps 10.10 sta testando la cancellazione automatica della cronologia delle posizioni e altre funzionalità proviene da TuttoAndroid.

La realtà aumentata su Google Maps : così sarà più facile trovare la strada : Quasi pronta la nuova funziona che mostrerà sull'app l'ambiente circostante mentre camminiamo, sfruttando la fotocamera. E offrendo indicazioni sempre più precise. Il test sul Wsj

Google Maps sperimenta la Realtà Aumentata e l’Intelligenza Artificiale per guidare meglio i pedoni a destinazione : Seguire le indicazioni di Google Maps mentre ci si muove a piedi potrebbe presto diventare più semplice. Merito di una funzione di Realtà Aumentata a cui il colosso hi-tech sta lavorando da tempo. Non è ancora disponibile sui dispositivi dei consumatori, ma il prestigioso quotidiano statunitense The Wall Street Journal ha avuto modo di testarne una versione non definitiva, dando un’idea di massima di come potrebbe essere. Si tratta di una ...

Google Maps : al via i test per la navigazione in realtà aumentata : Google Maps è uno dei servizi del colosso di Mountain View più importanti tra quelli creati fino ad oggi. La sua popolarità è strettamente legata alla continua evoluzione del servizio che, da semplice applicazione di mappe, è cambiata in maniera radicalmente implementando continue novità per ottimizzare l’esperienza degli utenti. Con miliardi di download e usata costantemente da oltre 1 miliardo di utenti nel mondo è una delle app più ...

Google Maps - arriva la realtà aumentata : Questa tecnologia rappresenta una vera rivoluzione, ma occorre attendere ancora del tempo prima che Google la distribuisca in tutti i dispositivi del mondo. Contenuti sponsorizzati Leggi anche 5 ...

Google Maps - ecco come sarà la realtà aumentata : (Foto: Google) Quello che sta finalmente per arricchire le Google Maps nelle prossime settimane potrebbe essere uno degli utilizzi più intelligenti delle tecnologie di realtà aumentata su smartphone: si tratta di una modalità speciale da utilizzare a piedi e che, anziché mostrare la cartografia a tutto schermo, si limita a visualizzare sul display la direzione da prendere, utilizzando come sfondo le immagini catturate dalla fotocamera e ...

Ecco come funzionerà la Navigazione AR di Google Maps : Lo staff di The Wall Street Journal ha avuto la possibilità di provare la nuova funzione di Navigazione AR, che potrà essere attivata all'interno di Google Maps L'articolo Ecco come funzionerà la Navigazione AR di Google Maps proviene da TuttoAndroid.

'Sigarette di contrabbando' - Google Maps porta a Forcella : Basta scrivere su Google Map 'Sigarette di contrabbando', ed il percorso è tracciato: via Forcella. Un cittadino napoletano, si è imbattuto per caso in nella ricerca virtuale ed ha segnalato l'...

Google Maps semplifica l’individuazione delle fermate dei trasporti pubblici : Altra novità per Google Maps che mostra, per il momento solo ad alcuni utenti, le informazioni relative alle fermate dei trasporti pubblici più vicine. L'articolo Google Maps semplifica l’individuazione delle fermate dei trasporti pubblici proviene da TuttoAndroid.

Google Maps propone una nuova interfaccia di ricerca in Material Theme - ma non per tutti : Google Maps introduce una nuova schermata per la ricerca in Material Theme, ma al momento è disponibile solo per alcuni utenti selezionati. L'articolo Google Maps propone una nuova interfaccia di ricerca in Material Theme, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid.

Google Maps testa le segnalazioni di incidenti e autovelox alla Waze : Google Maps continua ad arricchirsi introducendo funzionalità che hanno decretato il successo di un'app come Waze. Ecco le ultime L'articolo Google Maps testa le segnalazioni di incidenti e autovelox alla Waze proviene da TuttoAndroid.

Google Maps - finalmente introdotti limiti di velocità e autovelox : La celebre applicazione Google Maps, di proprietà dell’omonima società californiana, è da anni leader incontrastata nell’ambito dei sistemi di navigazioni mobili. I motivi sono diversi, basti pensare che è preinstallata su tutti gli smartphone dotati di sistema operativo Android (85% del mercato) e anche gli utenti Apple tendenzialmente la preferiscono alle Mappe di IOS. Sarà per la semplicità d’uso, sarà per le mappe costantemente aggiornate ...

Google Maps - in arrivo in Italia limiti di velocità e autovelox : Google sta per implementare all'interno di Google Maps due delle funzionalità più richieste dagli automobilisti: i limiti di velocità e gli autovelox. Secondo il sito Android Police, le novità sarebbero comparse sulla versione dell'applicazione per i dispositivi Android in diverse parti del mondo a macchia di leopardo (Stati Uniti, Danimarca, Brasile, Regno Unito e Indonesia) segno che la società sta iniziando a implementarle un po' ovunque. ...