Gli alberghi griffati CR7 conquistano la Sardegna 

Festival di Sanremo - Gli studenti dell'Alberghiero cucinano per artisti e giornalisti : MANGAT Un'esperienza che consente ai giovani di entrare in contatto con il mondo dello spettacolo, visto che in Sala stampa è spesso frequentata anche dagli artisti in gara, dai conduttori del ...

Oscar TripAdvisor : da Costa Rica a Cappadocia - i miGliori alberghi del mondo : L'Italia sfiora la vetta col Belvedere di Riccione, che si colloca al secondo posto della classifica generale mondiale dei Travelers' Choice Hotel Awards 2019, gli Oscar degli alberghi assegnati da ...

Il cuoco superstite di Rigopiano : "Ho la fobia deGli alberghi" : Parete per ore pensò di essere rimasto solo al mondo, con la moglie e i due figli travolti dentro l'hotel. Invece la sua famiglia fu l'unica a salvarsi e alla fine moglie e figli furono estratti vivi ...

Capodanno - pienone in Liguria ma non neGli alberghi genovesi : A Genova piazza De Ferrari affollata e ristoranti pieni a Natale e Capodanno. E tanti turisti nelle riviere liguri. I dati non ci sono ancora, ma il primo bilancio ligure delle festività è positivo, ...

Etna - terremoto Catania : “Gli sfollati ospitati neGli alberghi di Zafferana” : Le persone rimaste senza abitazione a Fleri sono assistite in una scuola elementare della frazione e sono ospitate chi in casa di parenti, chi in due alberghi di Zafferana Etnea associati alla Federalberghi, il “Primavera dell’Etna” e l'”Emmaus”, con i quali il Comune di Zafferana Etnea ha stipulato una convenzione. A spiegarlo e’ l’assessore alla Politiche sociali Graziella Torrisi. “Non ...

Terremoto Catania - 370 sfollati neGli alberghi. Ancora scosse : La terra continua a tremare, ma senza provocare altri danni o crolli. Oggi arrivano Di Maio e Salvini

Etna - nuove scosse nella notte : la più forte di magnitudo 2.7. Sono 370 Gli sfollati - “ospitati in alberghi e palestre” : Anche questa notte la terra ha tremato a Catania per via dell’attività dell’Etna, dopo il sisma tra Natale e Santo Stefano che ha causato danni e feriti in tutta la provincia. Gli strumenti dell’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno infatti registrato una decina di scosse, tutte di bassa intensità: la più forte nella zona di Adrano, di magnitudo 2.7 alle 7.15 del mattino, a una profondità di 4,4 chilometri. ...