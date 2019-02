Giorgio Mangano | il simdriver italiano della Williams Esports racconta il suo percorso

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 febbraio 2019) Auto e motori sono sempre stati tra i cavalli di battaglia degli sportivi italiani. Una tradizione lunga decenni che forse nell’ultimo periodo – almeno in Formula 1 – si è attenuata complice la mancanza di piloti nostri connazionali impiegati nella alte sfere competitive. Non è però così sui circuiti paralleli virtuali dei campionati di simracing in cui i videogiocatori si sfidano sui simulatori di guida che ormai hanno raggiunto vette di similitudine con la realtà impensabili anche solo dieci anni fa. D’altronde ormai nelle stesse scuderi il simulatore occupa un ruolo chiave sia per le squadre, nello studio delle strategie, sia nella preparazione dei piloti.Laè una delle scuderie più conosciute e blasonate al mondo, una realtà automobilistica che vanta successi su successi nel corsosua lunga esistenza. Non si è però tirata indietro quando l’esport è ...