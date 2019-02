Gilet gialli, tre mesi di proteste

: 'Oggi è tutto calmo ma siamo sull'orlo della guerra civile'. 'Se mi colpiscono Macron finisce sotto la ghigliottina… - FrancescoBonif1 : 'Oggi è tutto calmo ma siamo sull'orlo della guerra civile'. 'Se mi colpiscono Macron finisce sotto la ghigliottina… - PiazzapulitaLA7 : ++ 'Così dunque uno dei leader dei gilet gialli ci annuncia un colpo di stato militare. È una commedia all’italiana… - fattoquotidiano : Gilet gialli, Di Maio: “Non dialoghiamo con chi parla di lotta armata e guerra civile. Contento per ritorno ambasci… -

Tornano in piazza iper quello che sarà un weekend molto intenso, che coincide con il terzo mese di attività del movimento che infiamma la Francia. Per oggi è in programma una dozzina di eventi di protesta e per la prima volta il movimento scenderà in strada anche domani, a treesatti dalla prima manifestazione di novembre. Nelle ultime settimane si è evidenziato un calo di partecipanti rispetto ai primi atti della protesta.(Di sabato 16 febbraio 2019)