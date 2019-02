Gilet gialli | tre feriti a Rouen | tafferugli a Parigi | sgomberata spianata degli Invalides

Gilet gialli - ancora scontri nel centro di Parigi : evacuata la spianata degli Invalides : Ennesimo sabato di protesta nella capitale francese

Francia : 14esimo sabato di protesta - ma il numero dei Gilet gialli è in calo : 16/02/2019 - 17:31 Che sia dovuto alla noia o all'astuzia politica di Macron e del suo "grande dibattito nazionale" che continuerà fino a metà marzo, la protesta dei Gilet Gialli sembra ormai aver definitivamente perso la propria spinta iniziale. Il 17 ...

In piazza con l'estrema sinistra Ecco chi sono i Gilet gialli tedeschi : BERLINO - gilet gialli in piazza con l'estrema sinistra. Slogan contro Ue, Françafrique e pro Maduro e Putin. "Ma c'è anche un'ala violenta appoggiata dall'Afd", dice un manifestante Segui su affaritaliani.it

Gilet gialli - scontri a Parigi Invalides : 17.55 Primi scontri a Parigi,all'altezza della spianata degli Invalides, nei pressi della Torre Eiffel dove il corteo è stato bloccato dalla polizia. Black bloc hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni. Evacuata, per motivi di sicurezza la Spianata. Lungo il percorso erano stati dati alle fimme alcuni cassonetti e devastato un supermercato. A Rouen, in Normandia,un automobilista ha forzato il blocco ...

Gilet gialli - tre mesi di proteste : 13.40 Tornano in piazza i Gilet gialli per quello che sarà un weekend molto intenso, che coincide con il terzo mese di attività del movimento che infiamma la Francia. Per oggi è in programma una dozzina di eventi di protesta e per la prima volta il movimento scenderà in strada anche domani, a tre mesi esatti dalla prima manifestazione di novembre. Nelle ultime settimane si è evidenziato un calo di partecipanti rispetto ai primi atti della ...

Ora che i Gilet gialli non piacciono più - chi sono gli alleati del M5s in Europa : Un Manifesto in 10 punti, condiviso con i quattro (per ora) alleati europei per costituire un nuovo gruppo nell'Europarlamento. Per dire basta all'austerity e lanciare il "sogno europeo". Così il capo politico M5s, Luigi Di Maio, questa mattina nella sede di Unioncamere a Roma, ha presentato il progetto politico dei 5 Stelle insieme ai leader dei primi quattro paesi alleati che hanno aderito: sono lo Zivi Zid (in italiano 'Barriera umana') ...

Per pochi centesimi al litro - i macroniani sfidano i Gilet gialli e rivogliono la carbon tax : Tutto era cominciato, come si ricorderà, a metà novembre, con quell'aumento di pochi centesimi al litro di benzina e gasolio, per essere precisi: 11,42 centesimi in quattro anni, dal 2019 al 2022, per la benzina e 22,59 centesimi per il gasolio.Insomma, con l'aumento della famosa (poi famigerata) "carbon tax" che ha spinto madameJaclin Mouraud, l'ipnoterapeuta di Guerand, Bretagna, a scatenare, via Facebook (cinque milioni di ...

Silvio Berlusconi : “Quelli che sono al governo sono peggio dei Gilet gialli” : Ancora un affondo del leader di Forza Italia contro il governo e, in particolare, del Movimento 5 Stelle. Per Silvio Berlusconi, infatti, al governo italiano avremmo dei politici "peggio dei gilet gialli" e le ricette del Movimento 5 Stelle sono destinate a far crollare l'occupazione e l'economia.Continua a leggere

Niente più alleati sbagliati

Di Maio - altra figuraccia Ora rinnega i Gilet gialli che inneggiano al golpe : Secondo Luigi Di Maio quell'incontro, che aveva fatto infuriare la Francia al punto da richiamare il proprio ambasciatore da Roma, doveva essere con l'ala 'pacifica' dei gilet gialli. Invece il ...

