Gigi Buffon come Valentino Rossi | la giovinezza non ha età | “il nostro segreto? Vi dico

Calcio - Gigi Buffon non ne vuol sapere di ritirarsi : “Voglio continuare a divertirmi ed essere utile alla squadra” : Gianluigi Buffon ieri sera ha visto il suo PSG vincere per 0-2 in casa del Manchester United nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League senza essere chiamato in causa più di tanto dai Red Devils. Il portiere italiano oggi ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” della gara e del suo futuro, con una battuta sul giovane rampante della Roma, Zaniolo. Il portiere ex Juventus ha analizzato le chiavi del successo ...

Ilaria D’Amico ed il rapporto con Buffon : “Gigi in tv al mio fianco? Può darsi ma…” : Ilaria D’Amico ha parlato del suo rapporto con Gigi Buffon, il quale sta pensando a cosa fare dopo aver concluso la carriera da calciatore Ilaria D’Amico è uno dei volti della tv più apprezzati in ambito calcistico. Il suo legame con Gigi Buffon ha acuito ulteriormente il suo accostamento al mondo del pallone, anche se ad inizio carriera la bella Ilaria si occupava di tutt’altro. Ai microfoni di Grazia, la D’Amico ...

Gigi Buffon compie 41 anni - festa di compleanno con Ilaria D'Amico e la famiglia allargata : Gigi Buffon compie 41 anni e festeggia assieme a Ilaria d?amico e la sua famiglia allargata. Gigi, come riportato da Leggo.it, è passato dalla Juventus al Paris Saint Germain ma per il...

Ilaria D’Amico e le sorprese d'amore di Gigi Buffon : Lui gioca a Parigi, sponda PSG, e lei vive a Milano, eppure l'amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon è ancora fortissimo. A rivelarlo la stessa conduttrice Sky, dalle pagine di Grazia. “Mi fa spesso sorprese. Per il primo Natale passato insieme mi ha scritto un papiro con la storia di noi due. Bellissimo. Dopo quello ne sono seguiti molto altri”. “Non siamo i tipi bravi a fare regali nei giorni giusti, magari capita di farceli per caso, ...

Ilaria D’Amico sempre più innamorata : “La sorpresa più bella di Gigi Buffon” : Ilaria D’Amico su Grazia: le nuove dichiarazioni su Buffon A 5 anni dal primo incontro, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Nonostante la vita da pendolare – lui a Parigi, lei a Milano – il calciatore e la conduttrice sono più che mai uniti e complici. E il […] L'articolo Ilaria D’Amico sempre più innamorata: “La sorpresa più bella di Gigi Buffon” ...

Ilaria D'Amico - la toccante rinuncia per Gigi Buffon e i suoi figli : una scelta di vita : Ilaria D’Amico, amatissima conduttrice Sky e compagna di Gigi Buffon, è approdata a una fase della vita in cui ha deciso di mettere al primo posto la famiglia rispetto alla carriera televisiva. Raccontandosi al Corriere, ha rivelato come la sua vita sia movimentata per i quattro bambini da gestire e

Gigi Buffon e Ilaria D’amico vacanze in montagna in famiglia in Toscana : Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno preferito trascorrere le vacanze sulle montagne toscane, dove hanno una casa. Il settimanale “Gente” pubblica le immagini della famiglia Buffon a Treschietto in Lunigiana all’uscita dalla Chiesa. Gigi sorride portando in braccio l’ultimo arrivato, il piccolo Leopoldo Mattia, Ilaria ride, saluta e chiacchiera con i parenti di Buffon. In questo paesino della Toscana sono di casa e con il team al ...

Gigi Buffon e Ilaria D’amico hanno trascorso le feste in famiglia : Gigi Buffon ha preferito trascorrere le vacanze sulle montagne toscane, dove ha una casetta isolata che condivide con Ilaria D’Amico e i figli. Il settimanale “Gente” pubblica le immagini della famiglia Buffon a Treschietto in Lunigiana all’uscita dalla Chiesa. Gigi sorride portando in braccio l’ultimo arrivato, il piccolo Leopoldo Mattia, Ilaria ride, saluta e chiacchiera con i parenti di Buffon. In questo paesino della ...

Gigi Buffon e la depressione : ‘Se non l’avessi condivisa forse non ne sarei uscito’ : “Se non avessi condiviso l’esperienza con la depressione con altre persone, forse non ne sarei uscito. Ebbi la lucidità di capire che quel momento rappresentava uno spartiacque tra l’arrendersi e fare i conti con le debolezze che abbiamo tutti. Non ho mai avuto paura di mostrarle”, lo racconta candidamente Gigi Buffon, portierone attualmente in forza al Paris Saint-Germain ma ex capitano di Juventus e Nazionale (per non parlare del ...

Gigi Buffon racconta la depressione e i giudizi che l’hanno ferito : L’ex portiere della Juventus si racconta tra passato e presente Gigi Buffon si prepara a spegnere 41 candeline e tira un po’ le somme della sua vita. Il celebre campione italiano, nato a Carrara il 28 gennaio 1978, sta vivendo una seconda giovinezza e pieno di entusiasmo è pronto a gettarsi in nuove avventure. Dopo […] L'articolo Gigi Buffon racconta la depressione e i giudizi che l’hanno ferito proviene da Gossip e Tv.

Gigi Buffon : "L'odio è un vento osceno - il calcio è un pretesto. Ho sofferto di depressione e ho saputo dire no alla droga" : L'eterno Gigi Buffon, dopo una carriera intera da portiere vissuta in Italia tra Parma e, soprattutto, Juventus, sta giocando la sua prima stagione all'estero, nelle fila del Paris Saint-Germain, in Francia, all'età di 40 anni.Buffon, che non ha escluso di giocare anche nella prossima stagione, è stato intervistato da Vanity Fair. Con quest'intervista, il portierone Campione del Mondo con la nazionale azzurra nel 2006 si è lasciato andare ...

Gigi Buffon : "Ogni cosa perse senso. Mi pareva che agli altri non interessassi io - ma il campione che incarnavo" : "Per qualche mese, ogni cosa perse di senso. Mi pareva che agli altri non interessassi io, ma solo il campione che incarnavo. Che tutti chiedessero di Buffon e nessuno di Gigi". Quindici anni fa il portiere del Paris Saint-Germain venne colpito dalla depressione. Più volte ha raccontato quel difficile periodo e in una nuova intervista rilasciata a Vanity Fair è tornato sull'argomento.Fu un momento complicatissimo. Avevo 25 anni, ...

Gigi Buffon : 'Quando ho sfidato il figlio di Chiesa ho pensato di smettere' : 'Ricordo bene quando lo affrontai, mi ha fatto un po' strano. Ero disorientato ', confessa Gigi Buffon a Eurosport : 'Ho pensato anche di smettere '. Già, l'ex portiere della Juventus è rimasto ...