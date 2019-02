George Clooney | Ecco Catch-22 | satira contro burocrazia e stupidità che possono

George Clooney accusa : Meghan Markle trattata come Lady Diana - 'La storia si ripete' : George Clooney paragona Meghan Markle a Lady Diana sulla base del trattamento loro riservato dai media. Con un triste presentimento: "Si sa come va a finire'. George Clooney: Lady D come Meghan Non ha dubbi l'attore americano George Clooney, bellissimo di Holliwood e invitato d'onore al royal wedding di maggio scorso tra la bella attrice Meghan Markle e il principe Harry. Il trattamento che la stampa e i media in genere avrebbero riservato a ...

«Catch-22» - il primo trailer della serie antibellica di (e con) George Clooney : «Non c’è via di uscita» è la scritta che giganteggia in sovraimpressione, proprio in uno dei passaggi che, alternando scene di volti feriti sanguinanti ad altre di esultazione militaresca, sottolineano il paradosso (o, meglio, uno dei tanti) della guerra. È appena stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Catch-22, la serie evento di e con George Clooney, in arrivo in Italia da maggio su Sky Atlantic e negli ...

Catch-22 - il trailer della serie bellica di George Clooney : “Non c’è via di fuga“, si legge a lettere cubitali nel primo trailer della nuova serie originale Sky, Catch-22. La produzione, realizzata insieme a Hulu e Paramount Television, è un progetto che vede George Clooney coinvolto nelle vesti di regista, produttore e anche interprete. Assieme a lui nel cast una serie di attori di prestigio come Kyle Chandler, Christopher Abbott, Hugh Laurie e Giancarlo Giannini. La vicenda, girata ...