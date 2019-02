Genoa | Kouamé | ' Ora sono un giocatore di Serie A | posso tornare in Costa d' Avorio'

Kouame - Romero - Zennaro : decolla l'alleanza mercato tra Genoa e Juventus : Ci sono rapporti che nascono per caso, che diventano sinergia e che si trasformano, quasi, in un patto di ferro. Tra Juve e Genoa funziona così da anni, con il perfezionamento di un grande idillio che ...

Calcio - Serie A 2019 : Empoli-Genoa 1-3. Kouamé - Lazovic e Sanabria condannano i toscani : Successo preziosissimo quello ottenuto dal Genoa sul campo dell’Empoli nel posticipo della 21a giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio. La formazione allenata da Cesare Prandelli vince con il punteggio di 1-3 grazie alle reti di Kouamé, Lazovic e Sanabria, mentre alla compagine toscana guidata da Beppe Iachini, alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite, non basta il momentaneo pareggio di Di Lorenzo. L’Empoli comincia meglio ...

Sanabria oscura l’assenza di Piatek - Genoa corsaro a Empoli : Kouamé e Lazovic esaltano Prandelli : Tris del Genoa in casa dell’Empoli, gli uomini di Prandelli sbancano il Castellani e tornano a vincere dopo più di un mese Mancava dal 22 dicembre la vittoria al Genoa, un digiuno spezzato questa sera al Castellani, dove i rossoblù stendono a domicilio l’Empoli allontanandosi dalla zona rossa della classifica. Marco Bucco/LaPresse Un successo meritato quello degli uomini di Prandelli, che dimostrano di non avvertire ...

Empoli-Genoa - 0-1. Rete di Kouame : Rossoblù in vantaggio con Kouame. Prandelli conferma la difesa a 4. Il nuovo centravanti Sanabria in panchina, insieme a Medeiros e Sturaro

Genoa - Donatelli su Kouamé al Napoli : «Non venderemo altri a gennaio» : Napoli - Non solo Piatek al Milan . Un altro affare che potrebbe coinvolgere il Genoa nel mercato di gennaio è la possibile cessione di Kouamé al Napoli. PARLA Donatelli - L'attaccante ex Cittadella è ...

Genoa - Kouamé : 'Piatek? Colpo Milan - segna anche da casa sua' : 'Mi spiace, perché Piatek ha fatto più della metà dei gol per noi, però gli auguro di dare il massimo. Secondo me farà grandi cose al Milan, lo spero per lui. Lui vede la porta anche da casa sua, fa ...

Genoa - le pagelle di CM : Kouamè fumoso - Favilli c'è ma non si vede : Errori gravi che pesano nell'economia della gara e ne annullano una prova tutto sommato positiva. Pandev 6: preferito a Favilli giustifica la sua chiamata con alcune giocate sopraffine. Cala però ...

Diretta Genoa Wurzburger Kickers / Risultato finale 1-1 : Kouamè firma il pareggio in extremis! : Diretta Genoa Wurzburger Kickers streaming video e tv: formazioni, orario e Risultato live della partita amichevole che si gioca a San Pedro del Pinatar.

Napoli - distanza col Genoa per Kouamé. Ma potrebbe arrivare Lazzari : Ancora nessuna accelerata decisiva, per il Napoli, che come spesso accade mantiene un profilo basso nella sessione di calciomercato invernale. Ma Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club, si ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Kouame al Napoli - c'è l'intesa» : GENOVA - Giorgio Perinetti , Direttore Generale del Genoa , è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole sui movimenti di mercato: ' Kouame ? Sono affari in pista, ma dobbiamo ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...

Napoli-Genoa - prove di intesa per Kouamé : fissato il prezzo : Secondo Il Corriere dello Sport , esiste un'intesa di massima sulla valutazione del calciatore ivoriano, sulla base di 25 milioni di euro . Una cifra che il presidente del Grifone Preziosi vorrebbe ...

Romero - Kouame e Krunic : Perinetti fa il punto sul calciomercato del Genoa : Il calciomercato del Genoa sta entrando nel vivo con diverse trattative sia in entrata che in uscita che stanno animando questi giorni Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha fatto il punto sul calciomercato del club ligure in vista dei prossimi caldissimi giorni di trattative. Se in entrata continua ad essere d’attualità il nome di Rade Krunic, è in uscita che il Grifone potrebbe muoversi maggiormente, anche se i ...

Calciomercato Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...