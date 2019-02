Formula E - Di Grassi riporta l' Audi alla vittoria

quattroruote

(Di domenica 17 febbraio 2019) Lucas Diha vinto l'ePrix di Città del Messico, quarta prova del campionato diE 2018/2019. Il pilota dell'è riuscito a vincere in volata, beffando negli ultimi metri il dominatore della gara - Pascal Wehrlein - che è stato poi penalizzato per un taglio di chicane, che lo ha fatto arretrare in sesta posizione. Sul podio salgono quindi Antonio Felìx Da Costa ed Edoardo Mortara.Il caos dei primi giri. Qualche attimo di paura sul circuito Hermanos Rodriguez quando la Jaguar di Nelson Piquet è letteralmente decollata sopra la DS Techeetah di Vergne, andando anche a colpire la BMW dell'incolpevole Sims. Per i tanti detriti in pista, la direzione gara ha dovuto esporre la bandiera rossa e fermare le ostilità. Un po di caos cè stato anche dopo, con il tempo di gara che è stato leggermente aumentato, costringendo così i piloti a gestire ulteriormente la loro energia fino ...