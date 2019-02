Foibe | assessore Fvg ai presidenti croato e sloveno | Inginocchiatevi

Foibe : assessore Donazzan presenta a Verona e Vicenza fumetto 'Foiba Rossa' (2) : (AdnKronos) - Per iniziativa della Regione Veneto e in collaborazione con la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, la pubblicazione dedicata a Norma Cossetto verrà distribuita alle classi di terza media del territorio veneto che la richiederanno. “Norma Cossetto –

Foibe : assessore Donazzan presenta a Verona e Vicenza fumetto 'Foiba Rossa' : Venezia, 5 feb. (AdnKronos) - In occasione del Giorno del Ricordo, la giornata nazionale del 10 febbraio istituita per fare memoria delle tragiche vicende delle Foibe e dell’esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle terre del Quarnero e della Dalmazia nel secondo dopoguerra, l’ assessore regio

Foibe : assessore veneto - ''Rosso Istria' - un film che aiuta a non dimenticare' : Venezia, 4 feb. (AdnKronos) - Domani, martedì 5 febbraio, in 100 sale cinematografiche italiane, di cui una ventina nel veneto, in occasione della “Giornata del Ricordo” (che sarà ufficialmente celebrata il 10 febbraio), sarà proiettato “Red Land – Rosso Istria”, un film di Maximiliano Hernando Brun