Film in uscita al cinema questa settimana | da Alita a La Paranza dei Bambini!

Film in uscita - da Berlino Un valzer fra gli scaffali a La Vita in un Attimo - da Un’avventura a Ognuno ha il diritto di amare : UN valzer FRA GLI scaffali di Thomas Stuber. Con Frank Rogowski, Sandra Hüller Peter Kurth. Germania 2018. Durata: 125’. Voto: 4/5 (AMP) C’è un mondo di Vita e di vite fra una corsia e l’altra. E lo si può vedere, basta saper guardare ed ascoltare. A dimostrarlo è il tocco di Thomas Stuber, classe 1981, che con la sua opera terza in lungo (di)mostra che usando bene il linguaggio per immagini si può incantare anche negli interni di un ...

Aladdin - in uscita il Film con Will Smith nei panni del genio della lampada : stupore per l’attore erculeo e tutto blu : Nelle sale italiane, il 22 maggio, uscirà il live-action del celebre film d’animazione del 1992 (ispirato ai racconti de Le mille e una notte), Aladdin. La Disney ha appena rilasciato il trailer ufficiale, con Mena Massoud nei panni del protagonista, Naomi Scott in quelli di Jasmine e un nerboruto Will Smith in quelli del genio. Video Youtube/Disney L'articolo Aladdin, in uscita il film con Will Smith nei panni del genio della lampada: ...

'Un'avventura' - protagonista Michele Riondino : girato in Puglia sulla base dei successi di Battisti-Mogol Il Film in uscita il 14 febbraio : Giovane e ribelle, Francesca ha girato il mondo seguendo l'onda della liberazione sessuale. Quando torna al paesello natio, è una persona completamente diversa dalla ragazzina dalle bionde trecce e ...

Film in uscita - da Copperman a Le nostre battaglie e poi Il Corriere di Eastwood : cosa ci è piaciuto e cosa no : LE nostre battaglie di Guillaume Senez. Con Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch Belgio/Francia 2018. Durata: 98’. Voto: 3,5/5 (AMP) Un giovane padre si ritrova da solo a gestire figli e lavoro, dopo che la moglie improvvisamente sparisce nel nulla. Niente di più semplice e contemporaneamente complesso perché dentro c’è la vita e tutta la speranza che essa possa migliorare. Al suo secondo lungometraggio dopo l’ammirevole Keeper (2015), il ...

Il Film di Monster Hunter ha una data di uscita : Come riporta Eurogamer.net, Sony Pictures ha annunciato che il film di Monster Hunter arriverà nei cinema il 4 settembre del prossimo anno.Questa data di lancio arriva dopo una lunga attesa; un film di Monster Hunter è stato segnalato per la prima volta nel 2012 ed è stato ufficializzato solo lo scorso anno da Capcom. Come ora sappiamo, sarà diretto dal regista di Resident Evil Paul W. S. Anderson e interpretato da Milla Jovovich, Diego Boneta, ...

Film in uscita a febbraio - i 10 imperdibili : Si scherza poco questo mese, ma non mancano sorridi caldi, di quelli che sanno infondere un'inedita dolcezza nelle fibre del cuore. Del resto è iniziato tra il 31 gennaio e il primo febbraio con titoli come Il Primo Re e Green Book, tra fratelli costretti a uccidersi dal Fato e da una missione più grandi di loro e della Storia e amicizie maschili che nascono e crescono tra note che fanno volare via e in luoghi nutriti di odio, violenza e ...

Film in uscita al cinema questa settimana da : da Il Primo Re a Green Book : Inoltre questo weekend tornano sul grande schermo, per la gioria di grandi e piccini, le avventure del giovane vichingo Hiccup e del drago Sdentato in Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto , ultimo ...

Film in uscita - da Green Book a L’esorcismo di Hannah Grace : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Green Book di Peter Farrelly. Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini USA 2018. Durata: 130’. Voto: 3/5 (AMP) Vigevano ancora le leggi razziali nel Sud degli States, e per qualunque afroamericano con velleità da gite in auto era buona cosa tenere in macchina una copia del Negro Motorist Green Book, guida turistica di “accessibilità ai neri” nei locali pubblici. Green non sta per “verde” ma deriva dal cognome del suo inventore, tal ...

Film in uscita - da La Favorita a Creed 2 : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : LA Favorita di Jorgos Lanthimos. Con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz USA/Regno Unito 2018. Durata: 120’. Voto: 4,5/5 (AMP) Deformare per informare. Perché la Storia non è fatta solo di libri ma (soprattutto) di follie e derive umane con un unico obiettivo: conquistare il potere. E allora eccola derisa la bulimia a regnare sovrana, malaticcia e ambigua, senza figli ma con decine di conigli. Costei era Anne Stuart, regina d’Albione di ...

In uscita l'album colonna sonora del Film 'Hitler contro Picasso e gli altri' : In occasione del Giorno della Memoria , 27 gennaio, , Sony Masterworks pubblicherà in tutto il mondo la colonna sonora originale composta, orchestrata e diretta da Remo Anzovino per il celebrato ...

Film in uscita - da Glass a La Douler : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Glass di M. Night Shyamalan. Con Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson. Usa 2019. Durata: 122’. Voto 3,5/5 (DT) Il Dunn di Unbreakable è diventato “il Sorvegliante”, mantello nero e capellino, intento a seguire le tracce di Kevin, il killer con 24 personalità del Film Split che, questa volta, ha rapito e incatenato quattro cheerleader. Dunn salva le ragazze, inizia uno spietato duello a suon di botte con Kevin, ma i due vengono fermati ...

Film in uscita - da Una notte di 12 anni ad Attenti al Gorilla : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : UNA notte DI 12 anni di Álvaro Brechner. Con Antonio De La Torre, Chino Darin, Alfonso Tort. Spagna/Argentina/Francia 2018. Durata: 123’. Voto: 4/5 (AMP) “Quella cella mi ha reso ciò che sono ora”. José “Pepe” Mujica non l’ha mai nascosto, e forse l’Uruguay non avrebbe mai avuto uno dei più saggi presidenti dell’era contemporanea senza quei 12 anni trascorsi in isolamento coatto durante la dittatura iniziata nel 1973. Mujica era un Tupamaro, ...

I Film da vedere al cinema nel 2019 : ecco date di uscita e trama : Alita si trasforma così in un'abile cacciatrice di taglie, temuta dai criminali di tutto il mondo. uscita: 14 febbraio. Se la strada potesse parlare, di Barry Jenkins Adattamento cinematografico dell'...