Fiamme nella baraccopoli - un morto a San Ferdinando : Roma, 16 feb. (AdnKronos) - Fiamme nella notte nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Gioia Tauro. L'incendio, che ha coinvolto una ventina di baracche, ha provocato la morte di una persona. Sono intervenute sul posto tre squadre di Vigili del Fuoco, polizia e carabinieri.

Montale - paura nella notte : in Fiamme un capannone vicino alla case : A dare l'allarme un residente. Pronto intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato che l'incendio diventasse davvero una minaccia per le abitazioni

Un altro incendio nella Terra dei Fuochi : fabbrica in Fiamme a Casoria - è allarme bomba ambientale : allarme inquinamento a Casoria per un vasto incendio sviluppatosi poco prima delle 7 sulla strada statale Sannitica. fiamme e fumo nero si notano anche a distanza di chilometri. Sul posto diverse...

Avvolto dalle Fiamme mettendo il carburante nella motosega : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Avvolto dalle fiamme mettendo il ...

Tragedia nella notte - a fuoco palazzina - muore tra le Fiamme 58enne : Chieti - Tragedia nella notte a Cupello (Chieti) dove nel sottotetto di una palazzina in costruzione in via Nardone un incendio ha causato la morte di un muratore di 58 anni, Pasquale Donatelli. L'uomo, che non era sposato e viveva da solo, stava dormendo nel suo letto quando è stato avvolto dalle fiamme. Ignote le cause del rogo. Forse una cicca di sigaretta o un metodo rudimentale di riscaldamento. La chiamata ai Vigili del fuoco del ...

Incendio auto nella notte : Fiamme in via Malta : BRINDISI - auto in fiamme nella notte a Brindisi: l'Incendio ha distrutto un'utilitaria parcheggiata in via Malta, una trasversa di via Cappuccini, attorno all'una. Sul posto sono intervenuti i vigili ...

Parigi - palazzo in Fiamme nella notte : 10 morti - anche un bambino. Donna fermata per incendio doloso : Si aggrava il bilancio dell'incendio che ha colpito un edificio a Parigi: i morti sono dieci, secondo quanto reso noto dalla procura di Parigi a Franceinfo e France 3. Tra loro un bambino...

Palazzo in Fiamme nella notte : almeno 7 morti e 30 feriti a Parigi : Bilancio pesantissimo e provvisorio: almeno sette persone sono morte in un incendio divampato in un Palazzo di otto piani a...