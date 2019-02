Ferrari SF90 F1 2019 | immagini e tutti i segreti della monoposto

Sebastian Vettel è fiducioso dopo il debutto della Ferrari SF90 : Vettel , un quattro volte campione del mondo, sarà affiancato dal talentuoso giovane monegasco Charles Leclerc alla sua seconda stagione in Formula 1 dopo l'ottimo esordio con Alfa Romeo Sauber. Ma ...

Svelata la Ferrari SF90. Vettel : 'Siamo sulla strada giusta' : "Il team è sulla strada giusta e continueremo a migliorarci". Così Sebastian Vettel nel corso della presentazione della SF90, la nuova monoposto Ferrari per il Mondiale 2019 di Formula 1. "Non vedo l'...

F1 - Vettel ‘battezzerà’ la nuova SF90 : il programma di lavoro della Ferrari in vista dei test di Barcellona : In vista dei test di Barcellona, la Ferrari ha stilato il programma di lavoro: sarà Vettel a ‘battezzare’ la SF90 nella giornata di lunedì Oggi la presentazione, lunedì i testi di Barcellona per cominciare ad ottenere le prime risposte dalla SF90. Sono giorni intensi per la Ferrari, protagonista oggi del lancio della nuova vettura, pronta a contendere i titoli mondiali a Mercedes e Red Bull. Nella giornata di domenica il team ...

Presentata la SF90 - La Ferrari di Vettel e Leclerc : Si chiama SF90 la monoposto con cui Sebastian Vettel e Charles Leclerc cercheranno di interrompere il digiuno nel Mondiale piloti di F.1 che dura dal 2007. Un rosso meno acceso, inserti neri e linee semplici, specialmente nell'ala anteriore per assecondare le nuove norme regolamentari sull'aerodinamica. L'auto è stata svelata oggi a Maranello in attesa di debuttare in pista lunedì, nei test di Barcellona e poi in campionato il 17 marzo a ...

Ferrari - presentazione SF90 : tutti con cappellino rosso per la 'foto di famiglia' : L'immagine del fare squadra e della "famiglia Ferrari" che ha voluto trasmettere la Casa di Maranello durante la presentazione della nuova SF90, è simboleggiata da una foto di gruppo fatta al termine ...

F1 - Leclerc non sta nella pelle : “la Ferrari è un sogno che si avvera - non vedo l’ora di provare la SF90” : Il monegasco ha parlato in occasione della presentazione della nuova monoposto Ferrari “La Ferrari è un sogno che si è avverato, ma questo è solo l’inizio dell’avventura. C’è ancora tanto lavoro e tanto da imparare, ho Seb vicino a me per aiutarmi: è un grande campione e posso imparare tanto da lui“. Lo dice il neo pilota della ‘rossa’, Charles Leclerc, nel giorno in cui è stata svelata a Maranello ...

Ferrari - ecco la SF90 : Svelata la monoposto italiana per il mondiale di Formula 1 2019 Svelata la Ferrari SF90, sessantacinquesima monoposto realizzata dalla Casa di Maranello per il campionato del mondo di formula1. La vettura è costruita nel rispetto dei nuovi regolamenti che impongono diverse modifiche rispetto alle monoposto del 2018. Tra le modifiche più evidenti quelle alle ali anteriori e ...

Ferrari SF90 : dal telaio al motore - tutto quello che c'è da sapere : Scorrono vecchie immagini sul maxischermo al centro dell'hangar della logistica. L'arrivo delle tre Ferrari in parata a Daytona, i trionfi di Niki Lauda, quelli di Michael Schumacher. Fino alle ...

F1 - Ferrari - Camilleri loda Vettel-Leclerc alla presentazione della SF90 : 'Possiamo contare su due piloti straordinari' : Dopo aver mantenuto per quattro stagioni l'accoppiata Sebastian Vettel -Kimi Raikkonen, dal nuovo campionato la Ferrari ripartirà dal tedesco quattro volte campione del mondo e dal giovane talento monegasco Charles Leclerc che ha raccolto l'eredità del finlandese accasatosi in Alfa Romeo Racing. Parlando della nuova line-up della Rossa, che quest'oggi ha tolto i veli ...

Ferrari 2019 - tutti i segreti della nuova SF90 : Si chiama SF90, ed è l'ultima nata in casa Ferrari. È la macchina con la quale Sebastian Vettel e Charles Leclerc cercheranno di riportare a Maranello quel Mondiale che manca ormai dal 2007. Quella che è appena iniziata è una stagione di grandi novità, due in particolare: il nuovo team principal Mattia Binotto (che ha sostituito Maurizio Arrivabene alla guida della squadra) e il nuovo pilota, il giovanissimo francese Charles Leclerc, che ...

Ferrari SF90 vs Mercedes W10 il confronto tra le due F1 : Con la presentazione della nuova Ferrari si apre nuovamente la caccia al Mondiale di Formula 1, che vedrà la squadra di Maranello proiettata a spezzare il dominio Mercedes degli ultimi anni. La Rossa ...

