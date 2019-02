Ferragnez | i neologismi Treccani e chi non ha capito che cosa sono

fanpage

(Di sabato 16 febbraio 2019) Ogni poche settimane su tanti giornali si trova un conato collettivo: "Laha sdoganato parola X", quando invece non è la volta dell'Accademia della Crusca che ha aperto la porta al barbaro. Ne parlano articoli e commenti impastati d'indignazione: ma come, questi istituti dovrebbero proteggere la lingua da certi orrori e invece li accolgono? Ecco, chi scrive cose del genere dimostra di non averla questione su diversi livelli. Cerchiamo di vederli insieme.