F1 | Lance Stroll sferza la Williams | “l’auto dell’anno scorso era nata male | in Racing

sportfair

: @f1leaguequiz Lance Stroll GIO - BarcaMascot : @f1leaguequiz Lance Stroll GIO - DiegozMac : @TommyRealMadri @SkySportF1 @RacingPointF1 @lance_stroll @SChecoPerez @F1 @SkySport Hai ragione! ?? - TommyRealMadri : @SkySportF1 @RacingPointF1 @lance_stroll @SChecoPerez @F1 @SkySport Sono riusciti a fare una macchina più brutta de… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Il canadese non ha usato parole dolci per la sua ex scuderia, svelando come i tecnici di Grove non sapessero come sviluppare l’auto Il passato è ormai alle spalle,si prepara a vivere una nuova esperienza al volante dellaPoint F1, scuderia acquistata da papà Lawrence dopo la crisi economica della Force India.AFP/LaPressePrima di concentrarsi però sui test di Barcellona, il pilota canadese ha voluto replicare alle accuse del suo ex capo tecnico in, svelando una situazione alquanto complicata: “tutto ciò che posso dire è che l’auto eral’annoe gli ingegneri non sapevano come svilupparla durante la stagione” le parole dia Le Journal de Montreal. “Quando ho preso parte alla sessione di test, due giorni dopo l’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, ero più veloce di 1,4 secondi con un’auto che ...